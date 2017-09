Ky shtë tandemi i Shkëndijës që kryeson listën e shënuesve në Maqedoni (FOTO)

Shkëndija nga Tetova është në krye të renditjes në Maqedoni, me 22 pikë apo me 7 fitore e një barazim e pa humbje pas tetë jave. Suksesi tjetër i Shkëndijës është se katër futbollist të saj janë në mesin e shënuesve më të mirë. Tandemi i Shkëndijes, Ferhan Hasani – Besart Ibraimi, me nga 5 gola kryesojnë listën e shënuesve në Maqedoni, pas tyre janë edhe dy lojtarë të kësaj skuadre: Armend Alimi e Izair Emini me nga katër shënime për tetë javë. Duhet theksuar se Shkëndija ka një efikasitet të lartë, deri me tash shënuan 25 gola e pësuan shtatë sosh.