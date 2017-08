Kylie Jenner tregon arsyen e mungesës në mbëmjen e maturës

Edhe pse Kylie Jenner mbush 20 vjeç këtë muaj, ajo nuk arriti asnjëherë të shkojë në mbrëmjen e maturës. Por, dëshira e yllit televiziv u plotësua këtë vit.

Kylie mori pjesë në mbrëmjen e maturës të shkollës së mesme “Rio Americano ” në prill të këtij viti me shoqen e saj të ngushtë Jordyn Woods. E gjithë eksperienca do të shfaqet në shoëin televiziv të Kylie “Life of Kylie”, premiera e të cilit do të jetë më 6 gusht.

Në njërin prej episodeve të kësaj shfaqje, Kylie rrëfehet te asistentja e saj Victoria Villarroel për arsyen e mugnesës në mbrëmjen e maturës.

Sipas rrëfimit të bukuroshes, ajo kishte marrë mësime në shtëpi, gjë që e kishte pamundësuar pjesëmarrjen e saj në atë mbrëmje.

Ajo tregon se si fshiu të gjithë shoqërin e saj të vjetër në rrjetin social Instagram, pasi që ishte shumë “xheloze” që ata patën rastin të shkonin dhe të kënaqeshin atë natë.

“Unë nuk mund t’i shihja. Me të vërtetë më bënë të ndihem e trishtuar ” shton Kylie.