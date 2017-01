Labi ia la në dorë emisionin, ja çfarë thotë Blerona për të!? (FOTO)

Moderatorja Blerona Zeqiri pasi heshti për ditë të tëra dhe nuk foli asgjë për largimin e Labit nga RTV21, ajo tani ka disa fjalë dedikuese për të.

Ajo përmes një postimi që e ka bërë me rastin e ditëlindjës së tij ka rrëfyer se si e ndoihmoi Labi në karrierën e saj, përcjell GazetaBlic.

Blerona madje thotë se u rrit me të dhe se e do shumë!…

“Kshtu m’ke mbajt afer prej dites te pare! U rrita me ty, me mesove shumeçka. Sot ne diten tande te lindjes du me t’i uru krejt te mirat e botes. Te dua.”, kështu shkruan Blerona për Labin