Labinot Tahiri nxjerrë në shitje shtëpinë luksoze me pishinë (Foto)

Labinot Tahiri njihet si një këngëtar dhe humanist i madh në trojet shqitpare.

Pos. një artisti kohët e fundit është marrë edhe me politikë dhe si rezultat i kësaj është bërë deputet.

Shpeshherë e kemi parë teksa merr aksione për të ndihmuar njerëzit në nevojë dhe ato i ka filluar në rrjetet sociale.

Por, kësaj radhe këngëtari ka bërë një postim të pazakontë në llogarinë personale në Facebook.

Tahiri ka zbuluar se e ka nxjerrë në shtije shtëpitë ku ka banuar në Ferizaj pasi që tani ka bërë një të re.

Postimi i plotë i Tahirit:

Miq të dashur, normalisht jam mësuar të i postoj shtëpitë që u’a kemi ndërtuar njerëzve në shumë raste! Kësaj here po i postoj shtëpitë në të cilat jam rritur, dhe tani i ka ardhur koha që ti shesim pêr arsye se jemi duke banuar në anën tjetër përballë tyre!

Në oborr janë 10 Ari Tokë, dhe janë me të gjitha gjerat e reja brenda dhe jashtë!

Shpresoj se ndonjë dashamirë i mirë do të bëhet fqinji i imi, i familjes sime , dhe i lagjes sonë!

Kur do dhe kujt do qe do ti vije dita ti blej ato shtëpi, i uroj fat dhe ti gëzoj gjate jetës se tij!

Për më shumë informacione, kontaktoni me vëllanë tim, Milot Tahirin! Rruga Elbasanit 46 Ferizaj.

Gjitha të mirat

Labi

0038649666656!