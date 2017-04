Laçi: 12 vjet drejtoi Çairin dhe iku, ndërtoi shtëpi në Butelin me infrastrukturë

12 vjet e drejtoi komunën e Çairit, dhe në fund ndërtoi shtëpi dhe vendosi të jetojë në komunën e Butelit, sepse atje ka infrastrukturë më të mirë.

Unë do t’vazhdoj të jeton në Çair, sepse e du Çairin, ani pse më nevojiten 5 minuta me dal me veturë prej mahalle, ani pse kur shkoj në punë me biçikletë kalojë një aventurë të rezikshme si të Indiana Jones, ani pse investoj pare të mia për me e regullu parkun publik para ndërtese, sepse besoj se një ditë Çairi do të jetë ai i moçmi.

(Marrë nga facebook-u i gazetarit Bekim Laçi)