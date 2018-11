Përdoruesit e shërbimeve të ngrohtores “Shkup-Veri” prej sot do të mbeten pa ngrohje. Arsyeja është se “Makpetrol Prom Gas” do ta ndërpresë furnizimin e gazit natyror dhe ngrohtorja nuk do të jetë në gjendje të prodhojë dhe të dorëzojë energji termike.

Shoqata Aksionare “Shkup Veri” ka paguar në tërësi deri tani sasitë e gazit natyror të furnizuar. Përkatësisht “Makpetrol Prom Gas” nuk ka asnjë borxh. Çkyçja është për arsye se sipas kontratës për dorëzimin e gazit natyror, furnizuesi “Makpetrol Prom Gas” këmbëngul në garancinë për pagesën e sasive të dorëzuara”- thonë nga Ngrohtorja “Shkup- Veri”.

Qytetarët të revoltuar, shprehen se janë dëm kolateral dhe do të ngrijnë për shkak të mosmarrëveshjeve mes dy kompanive.

“Natën është ftohtë, me fëmijë, me pleq, me të sëmurë. Ka edhe disa që janë të shkyçur, po madje edhe paguajnë nga 300- 400 denarë”.

“Kam edhe kondicioner dhe shporet me dru, para mbrëmjes do të ngrohem pesë-gjashtë orë dhe kaq, çfarë të bëj”.

“Është ftohtë, ftohtë, unë jam vetë. Nuk kanë paguar te Ngrohtorja ose atje ku duhet dhe tani kemi të ftohtë, dhe çfarë ndodhë tani nuk e kanë paguar mazutin me siguri”.

Nga Komisioni Rregullator i Energjetikës për Alsat shprehen se nuk kanë kompetencë për këtë rast që të reagojnë për shkak se bëhet fjalë për kontest mes dy kompanive që kanë lidhur kontratë në tregun e lirë. Disa herë rregullatori ka pasur takim me Makpetrol Prom Gas dhe Ngrohtoren Shkup Veri, por epilogu ka qenë i pasuksesshëm.

“Kjo nuk do të jetë fundjava e parë e këtij sezoni të ngrohjes që shfrytëzuesit e shërbimeve të Ngrohtores Shkup Veri të mbeten me shtëpi të ftohtë, pasi fat të njëjtë kishin edhe fundjavën e kaluar”.

Përveç njësive banesore dhe shtëpive individuale që shfrytëzojnë ngrohje nga kjo ngrohtore, në këtë sistem janë të lidhura edhe tre shkolla fillore dhe dy kopshte, të cilat tani për tani nuk kanë plan “B” për mënyrën se si do t’i ngrohin hapësirat nga e hëna e ardhshme.