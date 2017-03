Sot pas orë 00:00 respektivisht me datë 1 prill është arrestuar Ministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë nga rradhët e BDI-së Agim Nuhiu pasi në kabinetin e tij ka flamurin shqiptar. Arresti i tij do të zgjat deri nesër në ora 00:00 respektivisht me 2 prill informon sot me 1 prill portali Shqipmedia.

* Tashmë jemi futur në datë 1 Prill që njihet edhe si Dita e Shakasë