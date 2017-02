LAJM I FUNDIT/ BDI i’a jep nënshkrimet LSDM-së

Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) sonte në mbledhjen e Kryesisë Qendrore të mbajtur në selinë e saj në Reçicë të Vogël, ka votuar për mbështetje të LSDM-së për formimin e Qeverisë.

Me këtë rast pra është votuar për nëshkrimet pro LSDM-së, pasi Kryesia qendrore e partisë së Ahmertit nga bisedimet maraton sonte edhe zyrtarisht do të mbështes me deputetët e saj partinë e Zoran Zaevit.

Ndryshe, për nesër LSDM ka caktuar mbledhje të Komitetit Ekzekutiv Qendror, ku do të vendoset se kush do të jetë mandatari për formimin e Qeverisë.