Bashkimi demokratik për Integrim (BDI) nuk do të mbetet në opozitë, por, sipas gjitha gjasave, do të jetë pjesë e qeverisë me LSDM-në, kanë njoftuar burime partiake per TV Telma. Vendimi për të qenë pjesë e qeverisë së LSDM-së është miratuar të premten, kurse pritet të bëhet i ditur neser, transmeton Gazeta “Lajm”.

Vendimi nuk është publikuar të premten, nga frika prej reagimeve ekstreme nga anëtarësia dhe simpatizuesit e VMRO-DPMNE-së.