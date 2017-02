LAJM I FUNDIT/ Ivanov tregon kujt do të japë mandatin pas Gruevskit

Presidenti i Maqedonisë Gjorge Ivanov para disa minutave pati një paraqitje para opinionit ku foli lidhur me konsultimet që ka zhvilluar sot me përfaqësuesit e partive parlamentare politike. Ivanov tha se Maqedonia gjendet në krizë kushtetuese dhe institucionale, shkruan Gazeta Lajm. Duke interpretuar nenin 90 të Kushtetutës, Ivanov shtoi se ka vendosur që mandatin për formimin e Qeverisë pas Gruevskit do të ja japë atij që siguron deshmi se ka përkrahjen e 61 deputetëve për të formuar qeverinë, duke bë me dije në mënyrë indirekte se nuk ka ndermend që mandatin të ja japë me automatizem LSDM-së. Veç kësaj Ivanov tha se nga mandatari i ardhshëm do të kërkojë garanci se do ta respektojë karakterin unitar të Maqedonisë.