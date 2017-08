Lajm i fundit: Kthehet koalicioni VMRO-BDI, Talati darkon me shokun e Koce Trajanovskit? (Foto)

Një foto e postuar në rrjetet sociale nga Ilir Kulla ka zbuluar me kë po e kalon darkën kryetari i kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi. Kreu i Kuvendit duket mjaft sportiv përballë presidentit shqiptar, Ilir Meta, njeri i afërt me VMRO-DPMNE-në e Nikolla Gruevskit. Pas zgjedhjeve ai përmendej si figura kryesore politike nga Tirana që ndermjetesonte për koalicion të ri VMRO-DPMNE-BDI, prandaj edhe takimi i sontëm me Talat Xhaferi ka ngjallur dyshime mos Meta ende po insiston në kthimin e këtij koalicioni, transmeton Gazeta Lajm.