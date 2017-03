LAJM I FUNDIT/ Paraqiten 80 ushtarë të UÇK-AKSH-së në Tetovë

Pas deklaratës së presidentit të republikës së Maqedonisë Gjorgje Ivanov se ushtria e Maqedonisë është e gatshme për të qenë mbrojtës i integritetit dhe stabilitetit në vend, dhe duke cituar se kjo ushtri ka standarde të larta në punë dhe deri tani është treguar e suksesshëme, ka bërë që edhe grupi i quajtur UÇK AKSH TETOVË të reagojë nëpërmjet kësaj komunikate, transmeton Televizioni Koha.

KOMUNIKATË

I bëjmë thirje “presidentit” Ivanov dhe ushtrisë së tij se ne jemi më të gatshëm sesa ata dhe shumë shpejt do të përballemi me ta. Ne jemi një grup prej 80 ushtarësh dhe jemi të pozicionuar në Sharr dhe shumë shpejt do ti çlirojm trojet e etnikisht të pastra shqiptare dhe do ta shpallim Republikën e ILIRIDËS.

Komandant NACISTI

UÇK AKSH TETOVË

10.03.2017

Kjo komunikat në redaksi ka arritur nëpërmjet faqes zyrtare të Televizionit Koha në facebook.