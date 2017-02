LAJM I FUNDIT/ Protestuesit maqedonas rrahin disa tetovarë në Shkup

Para pak casteve ka ndodhur një incident në protestën e organizuar nga shoqata maqedonase “Tvrdokorni” në Shkup ku disa protestues në protestë kanë sulmuar disa shqiptarë nga Tetova, transmeton Gazeta Lajm. Protestuesit i kanë njohur shqiptarët në bazë të targave të veturave. Policia ende nuk ka dalur me informacion lidhur me këtë incident. Gazeta Lajm minutat në vijim do të sjell informacione plotësuese lidhur me rastet.