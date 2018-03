Skuadra e Shkupit në vend se në Tetovë, siç ishte njoftuar më herët, do të luaj në Gostivar, të dielën prej orës 14:00.

Takimet tjera të javës së 24-t do të zhvillohen ditën e shtunë me fillim prej orës 14:00. Ja ciftet:

Ndeshjet, java e 24-t

E shtunë, ora 14:00

Akademija Pandev-Pelister

Vardar-Renova

Shkëndija-Sileks

Pobeda-Rabotnicki

e diel, ora 14:00

Shkupi-Sileks

Renditja:

Shkëndija 59

Vardar 43

Sileks 36

Shkupi 29

Rabotnicki 28

Akademija Pandev 28

Renova 25

Pobeda 22

Pelister 21

Skopje 17