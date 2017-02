LAJM I FUNDIT/Besa e tejkalon BDI-në në anketën e Televizionit Telma

Anketa e parë e bërë pas zgjedhjeve te 11 dhjetorit tregon ndryshim të madh të disponikmit të votuesve shqiptarë, në Maqedoni, transmeton Gazeta Lajm. Anketa e cila publikohet në këto momente në TV Telma, tregon se te partitë shqiptare udhëheq Lëvizja Besa me 3.5 për qind para BDI-së me 3.2 për qind. Në vendin e tretë gjendet PDSH me 2.2 për qind, kurse Aleanca për Shqiptarët ka 1.5 per qind. Në kampin maqedonas VMRO DPMNE udhëheq me 23.5 për qind, vetëm 0.5 për qind para LSDM-se e cila ka rejting 23 per qind.