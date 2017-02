Kryetari i VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski nuk është paraqitur në takimin e sontem me komisarin evropian, Johanes Han, njoftoi jozyrtarisht Televizioni Telma. Takimi ishte caktuar per sonte ora 20 e 40, transmeton Gazeta Lajm. “Në këtë takim nuk janë ftuar as fotoreporterët as kameramanët, kurse gazetarët nuk e kanë vërejtur Gruevskin duke ardhur në Kuvend, ku duhej të mbahet takimi”, raportoi Tv Telma.