Lajm i Fundit/Një truproje e Mijallkovit sulmon Muhamet Zeqirin

Deputeti i LSDM-se Muhamet Zeqiri sonte eshte sulmuar fizikisht ne restorantin Dion ne Shkup. “Kishim te rezervuar me disa shoke nje mase ne restorant Dion. Kur shkuam aty e verejta se eshte Mijallkovi. Mu afrua njeri prej tyre dhe me tha se restoranti eshte i reservuar dhe me tregoi bexh policor, kurse nje tjeter me goditi prej mbrapa”, deklaroi Zeqiri, shkruan Gazeta Lajm. Ai ka thene se rastin e ka paraqitur ne polici.