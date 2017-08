Lajm i mirë pë ata që duan ta shohin ndeshjen Vardar-Fenerbahçe, ulen çmimet e biletave

Sponsori kryesor i ekipit nga kryeqyteti, FC Vardar, Sergej Samsonenko në prononcimin e tij të fundit, njoftoi se bashkëpunimi me ekipin Kuqezi do të vazhdoj deri në fund të sezonit. Në të njëjtin prononcim, biznesmeni rus bëri të ditur se biletat për ndeshjen Vardar-Fenerbahçe do të shiten vetëm me një çmim pa dallim sektori apo vendi, shkruan gazeta Lajm.

“Rreth biletave për ndeshjen Vardar-Fenerbahce kam vendosur që të njëjtat të shiten me çmim të vetëm prej 300 denarë, pavarësisht nga sektori apo vendi. Të gjithë ata që kanë blerë bileta me çmim të vjetër, fondet do të rimbursohen” shkruan Samsonenko.