Lajm i mirë për shqiptarët: Diplomatët zbulojnë në moment të fundit skenarin e Ahmetit dhe Gruevskit për të shkaktuar krizë!?

Uashingtoni dhe Brukseli janë ngritur në këmbë, pasi diplomatët perëndimorë kanë arritur të zbulojnë në moment të fundit planin sekret të kryetarit të BDI-së, Ali Ahmeti dhe ish kryeministrit Nikolla Gruevski, për të shkaktuar krizë të thellë politike në Maqedoni. Burime diplomatike kanë dhënë për mediumet edhe detale nga ky plan sekret, që sipas tyre është përpiluar nga Ahmeti dhe Gruevski, si dhe nga bashkëpunëtorët e tyre më të ngushtë. Si shkas për krizën plani parasheh të shërbejë ndryshimi i Ligjit për gjuhët, me të cilin në mënyrë simbolike avancohet përdorimi i gjuhës shqipe, turke, rome, serbe, vllehe dhe boshnjake në Maqedoni. “Deputetët e krahut të VMRO-DPMNE-së që janë lojal ndaj Gruevskit, kanë marrë detyrën që sa më tepër ta dramatizojnë këtë avancim simbolik, duke e paraqitur si aplikim të “dygjuhësisë” në Maqedoni, për të nxitur reagime dhe protesta të qarqeve nacionaliste maqedonase. Synohet të krijohet një krizë e thellë, e cila do ta pamundësonte zgjidhjen e çështjes së emrit dhe do të pengonte anëtarësimin e shpejtë të Maqedonisë në NATO. Pjesë e skenarit janë edhe bllokimi i foltores së Kuvendit dhe mundësisht përsëritje e 27 prillit. Projektuesit presin që ky skenar të rezultojë me krijim të terrenit për rikthim të Gruevskit në kreun e VMRO-DPMNE-së dhe forcim të pozitave të dobësuara të Ahmetit në BDI, i cili ka marrë ultimatum nga bashkësia ndërkombëtare që të lëshojë postin e kryetarit në këtë parti. Nga krahu i BDI-së që është lojal ndaj Ali Ahmetit, roli kryesor në këtë skenar u është besuar Talat Xhaferit dhe Artan Grubit”, kanë sqaruar burime diplomatike.

Fatmirësisht ky skenar është zbuluar dhe tani diplomatët nga kryeqytetet perëndimore po zhvillojnë luftë me kohën për të penguar zbatimin e tij. Ata janë në linjë të vazhdueshme telefonike me Shkupin, për të penguar dhe zmbrapsur ideologët e skenarit.

Për dallim prej herëve tjera kur BDI ka qenë e dëgjueshme ndaj ndërkombëtarëve, kësaj radhe tregohet më tepër rezistencë dhe gatishmëri për të realizuar skenarin deri në fund.

Edhe nëse nuk arrin të realizohet deri në fund, skenaristët dëshirojnë që ky skenar të së paku rezultojë me paraqitje artificiale të Ali Ahmetit dhe Talat Xhaferit si patriotë para shqiptarëve të Maqedonisë.

“Nikolla Gruevskit i konvenon që Ali Ahmeti të mbetet kryetar i BDI-së dhe të ketë pozita sa më të forta, sepse është shpresa e vetme për lirimin e deputetëve të arrestuar të VMRO-së dhe për të penguar arrestimin e Gruevskit dhe Mijallkovit”, theksojnë diplomatët të cilët dëshirojnë të mbeten anonimë.

Ashtu siç edhe pritej, në BDI nuk pronconohen lidhur me këto informacione. Në krahun e VMRO-së që është lojal ndaj Mickovskit, konfirmojnë këtë skenar. Njerëzit e afërt të tij thonë se Mickovski po mundohet të gjejë rrugëdalje nga kjo situatë e palakmueshme në të cilin është sjellur kryetari i VMRO-DPMNE-së, për shkak të bashkëpunimit të fshehtë Ahmeti-Gruevski.

Edhe një bombë e publikuar nga Zoran Zaev tregon se Ali Ahmeti dhe Nikolla Gruevski edhe më herët kanë komunikuar fshehtas prej opinionit dhe bashkësisë ndërkombëtare, për raste që dyshohet se janë kriminale. Këtë bisedë mund ta dëgjoni në videon më poshtë: