“Lajm” parashikon s’e kush do ta fitoj Ligën e kampionëve

Në Nyon sot është hedhur shorti për çiftet cerekfinale të Ligës së kampionëve. Ky short është ndjekur me interesim tëe madh edhe në redaksinë e gazetës “Lajm”, gazetarët e së cilës kanë simpati për disa prej skuadrave pjesëmarrëse në këtë fazë. Barcelona, Juve, Real, Bayern, Atletico, Borussia Dortmund, Monaco dhe Leicester janë ekipet konkurruese. Kush do ta fitoj ligën e kampionëve, kush do të luajnë në finale dhe cili do ytë jetë rezultati?

Isen Saliu, drejtor informacioni



Bayerni dhe Barcelona kisha dëshiruar, dhe mendoj se e meritojnë të shkojnë në finale. Mirëpo, në futboll që ndonjëherë të vendos fati, disponimi momental i lojtarëve si dhe disponimi i bastoreve. Mendoj se këto dy ekipe do të përballen në finalen e madhe. Finalen do ta fitoj skuadra që e para do të pranoj gol.

Finalja dhe rezultati: Bayern Munchen-Barcelona 2-1

Xhenis Sulimani, kryeredaktori i gazetës

Është retorike të pyesësh ‘mbretërit’ se ku shkon ‘kurora’ e Ligës së Kampionëve. Real Madridi është favorit numër një çdo sezon të CHL. Ekipi i galaktikëve jo rastësisht historikisht është klubi me më shumë trofe në këtë garë. Fakt ky se Reali synon kreun çdo sezon. Unë parashikoj këtë sezon të përsëritet finalja e vitit 1998, Real Madrid- Juventus do të jetë edhe finalja e këtij sezoni në champions. Nëse më pyet tash edhe për rezultatin dhe fituesin, rezultatin e gjen prapë te viti 1998.

Finalja dhe rezultati:Real Madrid-Juventus 1-0

Reshat Ibrahimi, redaktor sporti



Janë katër çifte mjaftë interesante dhe ku është shumë vështirë të parashikohet se kush me kë do të përballen në finalen e madhe në Cardiff. Por, mendoj se më afër janë Barcelona dhe Bayerni i Munichut. Dhe, parashikimi im është se skuadra gjermane do të dal fituese.

Finalja dhe rezultati: Barcelona-Bayern 1-3

Mevludin Imeri, gazetar

Pa dashur të përjashtoj ekipet tjera që poashtu me meritë kanë ardhur deri në këtë fazë, mendoj se finalja e sivjetme do të sjell një El Clasico evropiane në mes Barcelonës dhe Realit.

Finalja dhe rezultati:Real-Barcelona 1-2