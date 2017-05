Lëvizja BESA nuk do të bëhet pjesë e Qeverisë, por ajo do ti jap mbështetje. Kjo bëhet e ditur për INA nga burime partiake pranë mandatarit Zoran Zaev.

Siç mësohet, deputetët e Rilindje me BESË kanë kërkuar nga Zaev ndarje të barabartë të posteve ministrore me BDI dhe nënshkrimin e një dokumenti në formë të marrëveshjes, e cila do të kishte afate. Nënshkrimin e kësaj marrëveshje e kanë bërë të ditur edhe nga Lëvizja BESA. (INA)