Lajmi që tronditi fansat e tij: Turp për Mercedesin, e harrojnë Schumacherin

Zyrtarët e Mercedesit kanë njoftuar se sivjet nuk do të ketë moto përkrahëse për Michael Schumacherin në bolidin e tyre, shkruan zeri.info. Pikërisht ata ishin më të zëshmit që nga fatkeqësia e kampionit të shtatëfishtë botëror në Formula 1.

Schumacher më 29 dhjetor të vitit 2013 pësoi lëndime të rënda derisa po skijonte në Maribel të Francës. Që nga atëherë është në gjendje kome dhe nuk dihet nëse do të “kthehet” në jetë apo jo.

Familja Schumacher po thuaj tërë pasurinë e ka shpenzuar për shërimin e tij, ndërsa nga opinioni ka kërkuar që atij të mos i bëhet presion. Dashamirët, ngasësit, zyrtarët dhe po thuaj të gjithë ata që janë të lidhur me Formula 1 gati çdo ditë i kanë dërguar porosi përkrahëse familjes së tij.

Mirëpo, zyrtarët e Mercedesit kanë shokuar opinionin me lajmin se sivjet nuk do të ketë diçka të tillë në bolidët e tyre. “Vazhdo të luftosh”, shkruante në pjesën e prapme të bolidit.

Tifozët janë revoltuar me këtë vendim të zyrtarëve, të cilët kanë vendosur që ajo hapësirë të mbulohet me reklama. Shefi i skuadrës, Toto Wolff pati thënë se porosia nuk do të hiqet derisa Michael nuk do të shërohet. Mirëpo, duket se paraja është më e rëndësishme se fjala e dhënë./Zëri/