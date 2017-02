Largimi i të përmbyturve nga konviktet, në pikëpyetje

Qeveria të mërkurën do të publikojë vendimin e fundit për fatin e personave të përmbytura që janë të strehuar në konviktin “Tome Stefanovski- Seniç” dhe në Qendrën për edukim dhe rehabilitim të fëmijëve me dëgjim të dëmtuar” Partenija Zogravski”. Këtë e ka bërë të ditur ministri i Punës dhe Politikës Sociale Ibrahim Ibrahimi duke shtuar se të gjitha familjet që kanë rinovuar shtëpitë, më 10 shkurt do të lëshojnë hapësirat e konvikteve ku për momentin janë duke qëndruar.

Ekipe të qendrës për punës sociale veç më janë në teren dhe gjatë ditës së nesërme presim raportin e tyre, gjithashtu nesër në seancën e Qeverisë do të merret vendim se çfarë do të ndodh më tutje. Unë kam ndjekur raportimet tuaja po njëkohësisht kam analizuar raportet e qendrës për punë sociale të cilat thonë të kundërtën për disa familje. E përsëris, ata që veç më kanë krijuar kushte do të kthehen ndërsa ata që nuk kanë kushte do të mundohemi që tua vazhdojmë qëndrimin e tyre në konvikte – deklaroi Ibrahim Ibrahimi, ministër i punës dhe politikës sociale.

Me këtë vendim të ministrisë për punë sociale vazhdojnë të mos pajtohen shumë banorë të prekur nga përmbytjet. Disa prej tyre thonë se akoma nuk janë kompensuar nga shteti.

Si mund të kthehem unë në shtëpi kur ato para që i mori motra ime shkuam në shtëpi, pastruam dyshemen, dritaret, dyert, ende nuk i kemi lyer dhomat, nuk kemi ku të kthehemi. Nëse na i rregullojnë këto gjëra ne do të kthehemi në shtëpi. Unë kam marr vetëm ato 13 mijë denarët e Kryqit të Kuq, asgjë tjetër, për kompensim asgjë nuk kam marr – u shpreh një banore e Inxhikovës.

Ditë më parë Ministria për Punë dhe Politikë Sociale mori vendim që më 10 shkurt të gjitha familjet e strehuara në konviktet e lartpërmendura të lëshojnë këto hapësira me arsyetimin se kanë krijuar kushte për jetë. Të strehuar për momentin janë 125 persona nga rajonet e përmbytura të 6 gushtit të vitit të kaluar.