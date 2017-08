Lazim Destani, futbollistëve të Shkëndijës:Mirupafshim në “San Siro”

Pronari i KF Shkëndija, z.Lazim Destani, ka përshendetur futbollistët e tij në aeroportin e Shkupit, duke iu uruar fluturim të këndshëm dhe një rezultat të volitshëm kundër Milanit të madh.

Ja fjalimi i tij:

Përshëndetje “Shkëndija”!



Më vjen shumë mirë që fluturimi sot na qëlloi në të njejtën kohë.

Ju fluturoni drejt Milanos ndërsa unë drej Dyzeldorfit por patjetër që ditën e ndeshjes suaj me Milanin, takohemi së bashku në ‘San Siro’.



Të dashur futbollistë, kam kënaqësinë që po ju shikoj me këtë pamje të bukur, me një veshje uniforme, siç u ka hije skuadrave të mëdhaja kur nisen drejt sfidave të nivelit më të lartë që njeh futbolli europian.



Përshëndetje të veçantë patjetër që meritoni ju stafi teknik Shkëndijës, nën udhëheqjen e trajnerit Qatip Osmani, i cili tashmë po e drejton skuadrën e tij të guximshme edhe në arenat europiane, përballë skuadrave elitare të futbollit botëror, siç është Milan.



Pra kështu siç po ju shoh të shoqëruar edhe nga presidenti i klubit Visar Bexheti, kam kënaqësinë të gjithëve së bashku t’ju uroj fluturim të këndshëm.

Me besimin e plotë që kam ndaj jush, uroj gjithashtu që në përballjen me Milanin, me guxim e mençuri në fushën e gjelbër ta jepni maksimumin dhe të dilni që andej, kryelartë, me dinjitet e me fitore!



Mirupafshim në ‘San Siro’

Lazim Destani