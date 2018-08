LE: Ademi kundër Elmazit

Përcaktohet 12 grupet e Europa League për sezonin 2018-2019. Shorti i hedhur në Monaco, nuk u shmangu dot përplasjet e mëdha që në këtë fazë. Kështu Arsenali u shortua në të njëjtin grup me Sportingun e Lisbonës, Milani do të ketë përballë Olympiacosin, ndërsa Lazio Olimpique Marseille. Chelsea është hedhur në të njëjtin grup me PAOK-un e Athinës. Para se të niste shorti, Antoine Griezmann, u vlerësua si lojtari më i mirë i sezonit të kaluar të Europa League. Dinamo Zagreb I Arijan Ademit do të përballet me Fenerbahcen e Elif Elmaz

Grupi A: Bayer L., Ludogorets, Zurich, Aek L.

Grupi B: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg.

Grupi C: Zenit, Copenhagen, Bordeaux, Slavia P.

Grupi D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Z., Spartak T.

Grupi E: Arsenal, Sporting Lisbona, Qarabag, Vorskla.

Grupi F: Olympiacos, Milan, Betis, Dudelange.

Grupi G: Villarreal, Rapid V., Spartak M., Glasgoë R.

Grupi H: Lazio, Marseille, Eintracht Francfurt, Apollon Limassol.

Grupi I: Besiktas, Genk, Malmo, Sarpsborg.

Grupi J:Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisarspor.

Grupi K: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec.

Grupi L: Chelsea, Paok, Bate Borisov, Videoton.