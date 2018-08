Dita e shumëpritur erdhi. LeBron James ka zhvilluar stërvitjen e parë me skuadrën e Lakers, duke zbritur në parket me fanellën e ekipit kalifornian në Los Anxhelos. Ylli I NBA-së, që këtë sezon do të debutojë me Lakers, ka qenë në stërvitje së bashku me Kyle Kuzma dhe Brandon Ingram, dy lojtarë që kanë luajtur edhe sezonin e kaluar me Lakers. Nga “King James” prite shumë këtë sezon, pasi Lakers synojnë zonën e play off-it, madje edhe më shumë. James do të mbajë fanellën me nr.23.

