LEFTER KOXHAJ – KOMANDANT TELI (26.09.1969 – 07.08.2001)

Gazeta Lajm do ju sjellë një sërë shkrimesh nga jeta dhe veprimtaria e dëshmorëve të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare. Shkrime këto që janë të marra nga libri “Dëshmorët e kombit”, shkruar nga historiani Dr. Minir Ademi.

Lefter Koxhaj lindi më 22 shtator 1969 në fshatin Nishovë, Poliçan të Skraparit. Nishova është fshat 30 kilometra larg qytetit të lashtë të Shqipërisë – Beratit. Ky fshat ka jo më shumë se njëzet shtëpi. Gjendet në thellësinë e malit Tomor, në mes qytezës së Skraparit dhe Poliçanit. Është e rrethuar me gurë dhe shkozë. Në mes të fshatit të vogël gjendet shtëpia njëkatëshe e familjes Koxhaj. Në atë shtëpi lindi e u rrit trimi që u bë legjendë e gjallë në mesin e shqipëtarëve Lefter Bicaj, i njohur si komandant Teli.

Babai Lutfiu e nëna Lirie kishin katër vajza: Gonxhen, Majlinden, Lulëzimen e Valerianën dhe dy djem: Ardianin dhe Lefterin, i cili ishte fëmija i dytë në familje.

Lefteri bashkë me shumë bashkëfshatarë të tij ishte i punësuar në fabrikën e armëve, e cila ishte ndërtuar nga kinezët qysh në kohën e regjimit të Enver Hoxhës.

Lefteri tregoi një zotësi të madhe. Shokët e tij të punës tregojnë se ishte mjeshtër i punimit të kallashnikovëve.

Ishte ekspert i këtij lloji të armës që sot nihet si “kallashi shqipërtar”.

Lefteri shërbimin ushtarak e kreu në kufi me Greqinë. Pas kryerjes së shërbimit ushtarak, që i zgjati 27 muaj, ai përsëri filloi punën në fabrikën e armëve. Megjithatë skamja e familjes Koxhaj sikur e shumë familjeve tjera shqiptare sa vinte e shtohej. Me rënien e sistemit komunist në Shqipëri dhe pas paraqitjes së trazirave në Shqipëri, Lefteri e filloi jetën e një refugjati, duke bredhur e punuar në Greqi, Maqedoni, Shqipëri e vende tjera. Ai për t’i siguruar familjes kafshatën e bukës punonte si punëtor krahu. Ishte i martuar me bashkëshorten Rabijen me të cilën kishin dy fëmijë: vajzën tre vjeçare Rexhinën dhe djalin dy vjeçar Ledianin.

Lefteri ishte i përgatitur për luftë. Këtë ia mundësoi puna dhe veprimtaria e tij. Kështu që me të filluar lufta në Kosovë, ai nuk u hamend fare, ia mësyu Kosovës, për ta mbrojtur tokën e përgjakur shqiptare. Qysh kah gjysma e vitit ’98 ai depërtoi në zonën e Dukagjinit. Askush në familje nuk e dinte se me çfarë emri ishte prezantuar në këtë luftë. Këtë e dinin vetëm shokët e tij të luftës. “E kanë njohur me një tjetër emër, por edhe me emrin Lefter”, – tregon nëna Lirie, duke shtuar se në Kosovë ai shpëtoi.

Pas çlirimit të Kosovës, për Lefterin lufta nuk përfundoi. Me të filluar lufta në Maqedoni, ai mori rrugën për të marrë pjesë në këtë luftë. Për të kudo që kishte shqiptarë, ishte e shtrirë Shqipëria, prandaj nuk bënte dallim. Secilin shqiptar kudo që jetonte, e konsideronte vëlla. Mu për këtë ai s’mund të rrinte indiferent gjersa vëllezërit e tij vriteshin e masakroheshin. Në Maqedoni erdhi nga Kosova më 12 maj të vitit 2001, shatë ditë pas fillimit të luftës në Sllupçan dhe Vaksincë të komunës së Likovës. Me të arritur në Maqedoni, lajmëroi familjen se ishte veshur me petkun e UÇK-re. Fillimisht u drejtua te Shtabi i Përgjithëshëm i UÇK – re në Sllupçan. Atë si çdo ushtar tjetër e priti eprori ushtarak, shef i mobilizimit Sead Ramadani, i cili rrëfen: “Atëherë Teli kishte ardhur vetëm, pa asnjë shokë tjetër. Si zakonisht bënim registrimin e ushtarëve, duke marrë biografinë e shkurtër të tyre. Megjithatë, Teli që në fillim u tregua i veçant. Në fillim nuk pranoi ta tregojë emrin e vërtetë, por pasi insistova pak më tepër më tha shkurt: ‘Unë jam Teli’. Pas insistimit të vazhueshëm për emrin dhe mbiemrin e vërtetë, ai pranoi të tregojë vetëm emrin, ndërsa me mbiemër u prezentua si Bicaj. Në fillim e pyetëm për adresën e familjes, por na tregoi vetëm gjysmën e të dhënave. Në dosjen e UÇK -re, Teli kishte thënë se kishte punuar në Selanikë, në Shkup dhe në Kosovë. Në Kosovë ka punuar si duket pas përfundimit të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ndërsa në Shkup sikur na tha ai ka qëndruar rreth dy vjet. Pas marrjes së të dhënave të Telit, ai është stacionuar në vijën e parë të frontit në Sllupçan.

Iu bashkëngjit Arbenit në vijën e parë të frontit. Dukej se me Arbenin njihej qysh më parë. Lufta e paepur, trimëria e guximi i paparë dhe vetëmohimi i pashoq, e bën Leftarin me nam të madh. Kudo flitej për komandantin nga Shqipëria të njohur me emrin “Zëri i Skraparit”. Këtë emër Teli në Shqipëri e kishte marrë më vitin 1997, atëherë kur në shtetin shqiptar kishin filluar trazirat.

Në Sllupçan Teli kishte ndërmarrë disa aksione, ndërsa më i furishmi siç tregojnë shokët e tij të luftës ishte kur gjatë armëpushimit një granatë i mori jetën ushtarit më të ri të UÇK -re 13 vjeçarit Abdulmexhid Shahinit. Meqë Teli personalisht e kishte njohur shumë mirë Abdulmexhidin, ishte kjo një demonstrim i hakmarrjes ndaj forcave dhe ushtrisë maqedonase.

Pas aksionit të Telit të ndërmarrë me 5 shokë të tjerë në pikën e quajtur bunari i Sllupçanit pasuan edhe katër armëpushime të tjera. Me fillimin e krizës në fshatin Mateç gjysma e fshtait mbahej peng nga ushtria dhe policia maqedonase. Atëherë Shtabi i Përgjithëshëm i UÇK – re për këtë betejë filloi rekrutimin e më të mirëve.

Nga Sllupçani me shokë u nisën Teli, Beqir Sadiku dhe Bekim Dardhishta. Pas disa ditë luftimesh UÇK- re arriti të marrë nën kontroll fshatin Mateç. Ranë 9 dëshmorë, kurse 30 të tjerë u plagosën. Lufta u zhvillua gjoks për gjoks, prej muri në mur, prej shtëpie në shtëpi. Lufta zgjati tri ditë e tri netë. Agonte e ngrysej dita me breshërinë e granatave, plumbave dhe sokëllimës së armëve. Ushtarët e UÇK – re në vazdimësi i rrezistonin stoikisht sulmeve policoro-ushtarake të forcave maqedone. Pas marrjes së fshatit Mateç nga ana e UÇK-re filloi edhe formimi i njësitit special Teli. Teli zgjodhi shokët e tij të ngushtë Arbenin, Pajtimin, Ndriçimin, Ademin e Abazin. Në fillim qëndruan në një shtëpi në fshatin Hotël ku e kishte krijuar edhe komandën e tij. Pas kësaj filloi zgjerimi i luftës në fshatin Nikushtak dhe Haraçinë. Haraçina për shkak të pozitës së saj, afër Shkupit, ishte epiqendër interesimi si për forcat maqedonase, ashtu edhe për luftëtarët e lirisë.

Njësoj sikurse për betejën e Mateçit, Shtabi i Përgjithëshëm i UÇK-re filloi rekrutimin e ushtarëve më të mirë e më fortë nga fshatërat e Likovës për në Haraçinë.

Njësiti Teli pa dyshim ishte i pari në listë. Pas më shumë se pesë ditë luftimesh të ashpra, e tërë Haraçina kontrollohej nga UÇK-re. Nga njëra anë Teli, në anën tjetër Beqir Sadiku e Bekim Dardhishta me ushtarët e komandant Hoxhës.

Alarmi i komandant Hoxhës se do ta sulmojnë Shkupin, pati jehonë jo vetëm në vend, por edhe në botë. Sa i përket betejës së Harçinës disa kujtime i rrëfen edhe shoku i luftës Xhemail Hamiti: “Teli erdhi si përforcim në ditët më të vështira kur ne sulmoheshim nga të ghitha pikat nga forcat policoro-ushtatake maqedonase. Ministri i atëhershëm i punëve të brendshme Lube Boshkovski çirrej për marrjen nën kontoll të Harçinës. Mirëpo dëshira e tij nuk u realizua, e as forcat e tij që i komandonte ai, nuk arritën ta thejnë moralin e lartë të luftëtarëve të UÇK-re që qëndruan përballë rreziqeve të mëdha. Gjatë gjithë atyre pesë ditëve sa sulomohej Haraçina, Teli ishte aktiv me njësitin e tij për intervenim të shpejtë. Gjatë këtyre ditëve u zhvilluan luftime të ashpra. Nga njësiti Teli u plagos rëndë Arben Bajrami, ndërsa me të ishte edhe Adem Hasani dhe disa shokë të tjerë. Po ashtu u plagos edhe komandant Beqir Sadiku, i cili u dërgua për shërim në Likovë dhe nga Likova u vendos të dërgohet për shërim në Kosovë. Komandant Beqir Sadiku nuk udhëtoi për Kosovë, por u kthye përsëri për t’i ndihmuar shokët e tij që i kishte lënë në fushën e mejdanit. Kështu komandant Beqir Sadiku dhe komandant Teli me shokë e vazhduan luftën në Haraçinë. Krahas Telit edhe Beqir Sadiku ishte bërë i dëgjuar me bëma heroizmi. Ai aksionet asnjëherë nuk i merrte, duke i hedhur ushtarët e tij përpara, por vetë hidhej i pari dhe i printe aksionit. Ditën kur erdhi njësiti për intervenim ‘’Skenderbeu’’ te vendi i quajtur Borët, Beqiri u plagos rëndë dhe duke e dërguar në ambulancën e fshatit në Haraçinë, ndërroi jetë. Kështu ra dëshmor njëri nga komandantët më të shquar. Ndërkaq Teli ishte një strateg shumë i madh. Ai gjithherë i sugjeronte ushtarët e tij se ku duhej të pozicionoheshin. Në një rast kur ne ishim të pozicionuar në një istikam dhe u dëgjua një krismë e një granate, ai na urdhëroi që shpejt përnjëherë të largoheshim nga ai vend. Dhe mu në vendin ku ishim ne me pesë shokë, predha ra pikërisht aty në atë vend dhe çoi re pluhuri e tymi. Pra në këtë mënyrë unë dhe disa shokë të mi që ishim më parë në atë vend, pikërisht në saje të strategjisë së Telit, i shpëtuam vdekjes së sigurt”, – përfundon rrëfimin e tij, shoku i ngushtë i luftës Xhemaili. Pas betejës së Haraçinës Teli së bashku me njësitin e vet u kthye në Hotël. Në ndërkohë në Ohër ishin mbledhur elita politike shqiptare, pala maqedonase si dhe përfaqësuesit e komunitetit ndërkombtar për të arritur një marrëveshje që do t’i jepte fund luftës. Teli në rrethana ende të panjohura e të paqarta u nis drejt Shkupit – drejt vdekjes. Policia maqedonase doli me versionin e saj se arritën të vrasin pesë terroristë në krye me komandant Telin. Grupi i Telit u likuidua në orën 4.20 të mëngjesit në një shtëpi në lagjën e Gazi Babës në Shkup. Më 7 gusht 2001 ministri i punëve të brendshme Lube Bushkovski e proklamoi këtë si ‘’fitoren të madhe‘’. Vetë ai kishte ardhur atë mëngjes në vendin e ngjarjes. Komandant Teli me shokë u likuidua në mënyrën më çnjerëzore dhe me tradhti. Ishte ndonjë dorë e zgjatur kuislinge që dërgoi informacione të sakta për vendndodhjen e trimave. E gjithë ngjarja kishte ndodhur në shtëpinë e Muzafer Halimit në Gazi Babë të Shkupit. Teli me bashkëluftëtarët e tij pas një ndeje me disa shqiptarë të tjerë të së njëjtës lagje e më gjerë kishte rënë në gjumë në orën 1.30. E vetmja informatë që kishte dalë nga MPB (Ministria e Punëve të Brendshme) ishte se: ‘Grupi i Telit nuk kishte pasur mundësi të ndeshet me policinë, pasi njësiti special kishte ndërhyrë saktësisht dhe shpejt në ekzekutimin e tyre. Por ata që jetonin afër shtëpisë ku u krye krimi i organizuar pohojnë të kundërtën. Sipas tyre atë natë nuk ka pasur as aksion e as që është dëgjuar ndonjë krismë e armëve. Lajmi tragjik për vrasjen makabre të komandantit legjendar dhe bashkëluftëtarëve të tij kishte tronditur UÇK-ën, por edhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Edhe pse Teli luftoi vetëm në fshatrat e Likovës dhe Haraçinës, zëri i tij kishte përfshirë tërë Maqedoninë dhe mbarë shqiptarinë. Në fillim nuk e besonte askush versionin e policisë maqedonase për vrasjen e Telit. Në xhirimin që kishte filmuar policia maqedonase dhe që u transmetua në telivisionin shtetror maqedonas dukeshin kufomat e shtrira në dhomën e shtëpsië së Muzafer Halimit. Ishin të shtrirë trupi i Telit, Ndriçim Koxhës, Pajtimi Rocit, Abaz Beqirit e Arben Bajramit. Më pas e kishin ekzekutuar edhe Adem Hasanin. Kjo ngjarje i indinjoi tej mase pjestarët e UÇK-re. Ishte vrarë komandanti më i madh i tyre edhe atë në fund të luftës. Malli dhe dhimbja kishte prekur gjithandej, jo vetëm UÇK-në; nga Sllupçani ku kishte luftuar e deri në Haraçinë e më pastaj deri në Dibër. Versionin e MPB maqedonase askush nga shqiptarët e hiq më pak ushtarët e UÇK-re nuk e besuan. Asnjëher policia maqedone nuk do të kishte pasur mundësi që ta vrisnin komandantin e UÇK-re, por thjeshtë ai “u tradhtua”. Mirëpo për shokët e Telit, bashkëluftëtarët e tij, ngjarja nuk kishte përfunduar me kaq. Ata u përgatitën bukur mirë, jo për të bërë vrasje tinzare në gjumë, por për t’u hakmarrë në fushë të betejës. Dhe hakmarrja nuk u vonua, ajo pasoi një ditë pas ekzekutimit të grupit të Telit në Gazi Babë të Shkupit dhe shpalljes së “fitore së madhe”nga ish-ministri i punëve të brendshme Lube Bushkovski. Në një aksion të papritur e të rrufeshëm të pjestarëve të UÇK-re gjetën vdekjen dy oficerë dhe tetë pjestarë të ushtrisë maqedonase. Konvoi përbëhej nga 13 transporterë 15 tanke 30 kamionë dhe dy autobusë me ushtarë rezervë që ishin nisur për në Tetovë dhe u sulmuan nga forcat e UÇK-re në orën 9.30 me 08 gusht të vitit 2001. Që të gjithë ishin nga përbërja rezervë e kazermës së ARM-së në Prilep. Aksioni u realizua në vendin e quajtur Karpalla rrugës Shkup- Tetovë. Ky aksion nga UÇK-ja dhe shqipëtarët u konsideruan si “hakmarrje për Telin”. Dhëndrri i Telit Eqrem Baçi që e kishte dashur shumë dëshmorin dhe kishte pasur raporte tejet të ngushta me të, shprehet i pezmatuar për mënyrën se si u tradhtua Teli.“Njëherë erdhën pesë nga Shqipëria dhe që të pesë i ekzekutuan atje. Keni pasur Tahir Sinanin, Pajtim Rocin, Ndriçim Koxhajn, Skerdillajt Llagamin -Shpendin dhe Lefterin tonë. Që të pestë ranë në përfundim ose pas luftës”, – thotë me mllef dhëndrri i Telit Eqremi. “Për besë nëse e kërkon prapë nevoja e luftës, do të mendoheshim mirë a të vijmë sërish a jo”, – shfren mllefin e tij ai.

Gruaja e Telit Rabija lidhur me këtë shprehet: “Telefonatën e fundit me Telin e pata në luftën e Haraçinës. Mendoja se aty do të mbaronte jeta e tij. Duke folur në celular ndihej krisma dhe zhurma e helikopterëve luftarakë, por ai gjithherë më jepte shpresë se do të dalë fitimtar. Dhe ashtu ndodhi. Vdekja e tij nuk ndodhi atëherë kur pritej, por ndodhi atëherë kur kurrë nuk e kisha pritur, që Teli të tradhtohet e të vritet i mbyllur. Kjo më vret mua thellë në zemër, jo pse ai ra dëshmor, por pse u tradhtua. Do të bëj çmos dhe deri në fund do të kërkoj ndriçimin e rastit për tradhtinë e burrit tim. Edhe sot pas “tradhtisë së madhe”, enigma e ekzektuimit të Telit me shokët e tij është varrosur bashkë me ta. Askush deri më tani as nga Maqedonia e as nga Shqipëria nuk është interesuar të zbardhet e vërteta e ngjarjes që për një moment plandosi përdhe krenarinë e luftës së vitit 2001. Kufoma e Telit rrëfen u mor nga familjarët pas 5 muajve, u dërgua në vendlindjen e Telit ku prehen sot eshtrat e tij, jo më larg se 20 metra nga shtëpia e lindjes. Nëna Lirija çdo mëngjes viziton varrin e djalit të saj. Por çfarë t’i bësh, jeta vazhdon”, – shpreht gruaja e dëshmorit. Me rastin e 2 majit (2009) ajo erdhi në përvjetorin e shpalljes së zonës së lirë në fshatin Sllupçan, në shtëpinë e dëshmorit më të ri të kombit Abdulmexhid Shahinit, ku gjithmonë me zemër e bujari na mirëpret babai i dëshmorit haxhi Selajdin Shahini. Ajo rrjedh nga një familje e përbërë prej saj (një motër) dhe 6 vëllezërve, të cilët edhe kujdesen për të. Gruaja e Telit Rabija shprehet: “U qëndroj gjithnjë pranë fëmijëve. I rriti me shumë vështirësi, pa asnjë ndihmë nga shteti shqiptar, as nga ai kosovar e as nga ai maqedonas. Kam marrë vetëm një ndihmë simbolike sa për nevoja elementare për ekzistencë nga shokët e Telit prej Sllupçanit. Unë mundohem që fëmijëve t’ua siguroj jetën duke punuar e duke u angazhuar me mundin tim. Tani jam duke e kryer vitin e III në shkollën për infermiere. E bëj këtë vetëm e vetëm që të mund t’i rrisë fëmijët me djersën time, t’ua siguroj ekzistencën sepse nuk dua dot që t’ia shtrijë dorën askujt për të më përbuzur. Për ndihmën e sinqertë jam shumë mirnjohëse vetëm e vetëm që këta fëmijë t’i rrisë sipas fjalëve të komandant Telit, i cili m’i la amanet që të qëndroj pranë tyre sikur të ishim bashkë. Ndërkaq unë i qëndroj besnike deri në vdekje bashkëshortit tim. Këto janë fjalët e mia të para dhe të fundit që nuk do t’i ndryshojë kurrë sa të jetë jeta. Do ta vazhdoj rrugën e tij ku e la. Nuk mendoj në luftën frontale, por në idealin e tij, për t’ju dëshmuar fëmijëve që po rriten me vlerat e babait të vet. Teli ishte ai që i deshti aq fort, por që nuk arriti t’i gëzoj për shkak të idealit të lartë kombëtar. Rabija mbetet ajo që ka qenë kur ishte gjallë Lefteri. Askush në jetë nuk do të mund të ma zëvendësojë shokun tim të luftës, prandaj sa kalojnë vitet aq më tepër më duhet ta kem pranë vetes. Gjithnjë e më tepër më rritet dashuria ndaj tij. Unë do ta mbaj premtimin që ia kam dhanë se në jetë askush nuk do të mund ta zëvendësojë bashkëshortin tim Lefterin, se atë më tepër e kam pas shok lufte se bashkëshort. Shtatë vjet sa ishim në lidhje martesore më merrte gjithnjë në ushtrime nëpër vende të ndryshme. Prandaj nga jeta bashkëshortore më me ëndje e mall i kujtoj ato çaste kur ushtronim bashkë se gjithçka tjetër. Me shumë përgjegjësi e them se deri në fund të jetës do t’i qëndroj besnik Lefterit. Sot kemi nevojë për të, e më së shumti kanë nevojë femijët për babain që nuk e kanë parë me vite të tëra. Vajza mbush 11 vjet e djali dhjetë. Me vajzën kam komunikuar edhe më herët dhe i kam treguar për humbjen e babait në luftë. Më ka kuptuar dhe e kemi mbajtur sekret nga djali. Megjithatë një ditë, ai e zbuloi fotografinë e komandant Telit, që ishte vendosur mbi arkivol para se të vorrosej. Nga ai moment ai e kuptoi se babai i tij ishte i vdekur. E mori fotografinë dhe kërkonte nga unë që t’i japë sqarime. Mbeta e shtangur dhe nuk dija se si të dilja nga situata e krijuar, sepse deri atëherë e kisha mashtruar se babai kishte shkuar për në Itali. Me lotë në sy, unë, vajza dhe djali u detyrova edhe pse e kisha shumë vështirë t’ia tregoj të vërtetën. Djali pastaj filloi të më përqafoj, duke më qortuar demonstronte edhe ashpërsi. Më akuzonte mua se përse e kisha lejuar të shkonte në luftë. ‘Për fajin tënd që s’e ke ndalur, sot unë jam pa babë, nuk kam babë sikurse fëmijët e tjerë. Tri ditë radhazi nuk kam arritur që ta qetësoj e t’i tregoj të vërtetën, duke e bindur se babai i tij ishte i atillë që e donte lirinë dhe ideali i tij ishte i lartë. Por e gjithë kjo ishte e kotë për ta bindur fëmijën tetë vjeçar për humbjen e babait të tij. Atij ai i mungon. Më befason fakti se si një fëmijë aq i vogël arriti të mendojë e të më thotë se kur ‘të rritet do të marrë hakun e babait. Do t’i kërkoj dhe do t’i gjej ato që ma kanë mbytur babain’. Këto fjalë kurrë nuk më largohen nga mendja.

Unë njihesha shumë herët me Lefterin, i cili ka qenë i prirë vetëm për luftë. Ai gjithherë gjatë gjithë atyre viteve që kam qenë në bashkëshortësi me të, asnjëherë në shtratin e tij nuk ka ra të flejë pa armën nën kokë. Më kujtohet një moment kur më lindi djali. Ia vuri pistoletën te koka. Atë më shumë e kam pasur shok lufte sesa bashkëshort të jetës. Shpesh më merrte në ushtrime. Para se të merrte vendimin për të shkuar në luftë për në Maqedoni më tha se fëmijët i kemi shumë të vegjël, përndryshe bashkërisht do të shkonim në Maqedoni për të luftuar. Gjatë gjithë kohës kur zhvillohej lufta në Maqedoni mbanim lidhje telefonike. Gjithherë lajmërohej me fjalë të buta dhe duke mos e paraqitur luftën në Maqedoni si të rrezikshme. Unë si bashkëshorte e një luftëtari, asnjë natë s’mund të flija e qetë, duke e ditur se ai çdoherë ndodhej në rrezik, prandaj çdo thirrje e tij telefonike ishte e mirëseardhur që të ma largonte atë që më ishte fiksuar në mendje e që ma kishte pllakosur zemrën. Tre ditë para se të vdiste më mori në telefon dhe pasi ishte vonë në mesnatë më tha se ku fle çupa ia ktheva në krevet, ai më tha merre në dhomën tënde e flij në mes dy fëmijëve. Ma la amanet që t’i ruaj dhe më tha: ‘Kërkoj prej teje që mos të martohesh, por fëmijët t’i ruash e t’i rritësh me nder’. Dhe në mbyllje të telefonatës më tha se ‘nuk do të kalojë asnjë muaj, e do të vdes në mesin e shokëve, sepse na pret një betejë shumë e rëndë e unë do të marrë pjesë në atë betejë jo që t’i shpëtoj vdekjes por që ta fitojë betejën. Këto ishin fjalët e fundit me bashkëshortin tim Lefterin. Në një bisedë telefonike Lefteri e kërkoi çupën tonë të vogël, e cila mezi i shqiptonte fjalët e para. Do të mundohem që në mënyrë origjinale t’i paraqes fjalët e fundit të Lefterit me vajzën. Ato ishin: “Sa lule të bukura, lule manushaqe, babi hajde që të puthi Xhina në faqe, ndërsa Lefteri ia kthu: “Aj babi të ka loçkë dhe të puth, babi loçkë ule kokën poshtë se më mori malli, i vinte gushës tënde era portokalli’. Ky ishte komunikimi i fundit i çupës me babain. Pastaj më ra në dorë edhe një letër, të cilën e shkroi në Haraçinë, para një beteje, e që ia kushtoi vajzës së tij të cilën aq shumë e deshti.

Letra e një ushtari të UÇK-re nga Shqipëria (Teli)

“Varri im është në Sllupçan, në Tanushë, në Kalanë e Tetovës”.

Bija ime, atje kisha dashur të jem afër teje, të të shohë se sa je rritur, por edhe pse jam larg, larg saqë na ndajnë dy botëra, unë e ndjej vetën krenar dhe shumë afër teje, kur e dij se për çka u sakrifikova. E ti bija ime e dashur duhesh të jesh krenare gjithmonë, të ecësh me kokë të ngritur lart e të mos dorëzohesh edhe pse disa të mendojnë si jetime. Unë jam larg thashë sa dy botëra, por shpirti im çdo mbrëmje ec natën në dhomën tënde, të të përkëdhel flokët e arta, flokët e gjata që shumë t’i deshta. Pas sa kohësh, me anë të kësaj letre nuk dëshiroj që të arsyetohem për ikjen time pa fjalë e pa gjurmë. Por dua të të them edhe pse unë vdiqa, këtij populli të përvuajtur duhej t’i dilej në ndihmë. Unë isha i fundit që mora këtë guxim, sepse shokët dhe vëllezërit e mi atëherë kur u paraqita në luftë, ata veçse e kishin ujitur tokën me gjakun e tyre në lulet e lirisë. Bija ime ngrite kokën lartë se nuk dëshiroj që të shohë se si e ndjen veten jetime, ta lëshë nënën, e cila ishte frymëzimi im për të shkuar në luftë, zemra e së cilës gjakoi për mua që juve t’ju shohë të lirë, të kënaqur në atdheun tonë të shkelur nga çizmja e fëlliqur. Ajo prej tani do të jetë udhëzimi yt, por të përkujtoj kujdesu shumë për të! Bija ime letrën që po e lexon është shkruar mu në front ku dominon fryma e barutit, fryma e lirisë, sepse nuk vlejnë llomotitjet e askujt e as nuk bëjnë para fryrjet e patriotëve, nëse nuk je në front të luftës e të shikohesh nëpërmjet tytës. Kjo është kënaqësia e vetme që mund ta përjetojë secili që dëshiron të vdes, e jo të luftojë me shpresë që të kthehet në familje. Të lutem bija ime mos ma kërko varrin se nuk do të ma gjesh! Dije dhe mbaje mend se varri im është në Sllupçan, në Tanushë, në Kalanë e Tetovës. Këtu prehen eshtrat e mia. Të lutem mos ngurro dhe thuaju të gjithve që të mos më ngrisin përmendore, sepse nuk dhashë jetën për përmendore e për strofa këngësh, por vetëm e vetëm që të fitojë kënaqësinë e Zotit që e falënderoj shumë që më gatoi aq mirë. E di se tash duke i lexuar këto rreshta, të pikojnë lotët, por e kam shumë të qartë se ato janë lotët e krenarisë e jo lotët e përdëllimit për babanë e vdekur, për babanë i cili flijoi vetën sikur shumë baballarët e tjerë.

Bija ime këto janë fjalët e mia të fundit, sepse pas kësaj nisem në një betejë, në të cilën nuk ka mbrapa. Bëhu vajzë e mirë, e ndershme, e dëgjueshme ndaj nënës! Bëhu vajzë e diturisë, e sinqertë, mos lejo që kjo botë mashtruese që të kapë me thonjët e saj të fëlliqur e të çojë ku janë shumë vajza të mbetura rrugëve të Italisë e të Evropës. Nëse bija ime nuk përfundon kjo luftë e ti rritesh, do të kisha dashur që edhe ti të jesh në radhët e ushtrisë së popullit, sepse vdekja nuk është asgjë për ata që i afrohen vullnetarisht. Ajo është fazë që kërkon haraçin e saj, por që shpërblehet me një botë, me një jetë tjetër për të cilën po ta dinte mirë njerëzimi do të ngarendnin që të gjithë që ta marrin me shpata. Të lutem bija ime përshëndeti të gjithë njerëzit që më kanë njohur, të gjithë miqtë, përshëndete nënën tënde dhe ruaje si sytë e ballit, sepse shumë e respektova dhe më respektoi. Mirupafshim në botën e amshuar, në botën ku më nuk ka brenga. Dhashtë Zoti që të jemi të gjithë bashkë në njërin kopsh të Xhenetit. E dashur mos ia trego dhe mos ia lexo letrën çupës sonë derisa të rritet e deri sa t’i mësoj shkronjat!

Ju dua shumë – Teli”

Rabija gjatë gjithë bisedës u përmbajt por në fund të përmbylljes së bisedës i pikuan lotët duke më thënë se kurrë nuk do të lejoj të më dalë shpirti para se ta zbuloj rastin e vdekjes së bashkëshortit tim se gjithherë më ka thënë se plumbi i shkaut nuk më godet, ndërsa i shqiptarit ndoshta. (VAZHDON)