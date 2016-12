Leicesteri, mrekullia e Premierligës

Leicester City ka bërë sensacion në sezonin e fundit të Premierligës, duke e fituar titullin e kampionit për herë të parë në histori të tij.

Skuadra e Claudio Ranierit i la prapa gjigantët tjerë anglezë për ta siguruar titullin më 2 maj 2016, shkruan zeri.info.

Ky ishte sezoni i dytë radhazi që Leicesteri po merrte pjesë në Premierligë.

Leicesteri e mbylli sezonin me 81 pikë, ndërsa Arsenali ishte nënkampion me 71 pikë, i ndjekur nga Tottenhami, që kishte 70, Manchester City dhe Manchester United me nga 66. Manchester United e ka fituar FA Cup (Kupën e Anglisë) pasi në finale e mundi Crystal Palacen 2:1.

Golat për “Djajtë e Kuq” i realizuan Juan Mata e Jesse Lingard, kurse për Palace shënoi Jason David Ian Puncheon.

Ekipi i Jose Mourinhos e fitoi edhe Community Shield (Superkupën e Anglisë) pasi e mundi kampionin Leicester City, 2:1, falë golave të Jesse Lingard e Zlatan Ibrahimovic, kurse për kampionët shënoi Jamie Vardy. /Zëri/