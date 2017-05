Lëkundje të njëpasnjëshme sizmike godasin Shqipërinë

Që në orët e para të mëngjesit deri në mesditë në Shqipëri janë ndjerë katër lëkundje tërmeti, ndërsa më e forta raportohet të ketë qënë 3,6 ballë.

Sipas të dhënave të Institutit të Gjeoshkencave, lëkundjet e para të Tërmetit janë ndjerë në juglindje të Shqipërisë në kufi me Maqedoninë paraprakisht në Prrenjas, me magnitudë 2,6 ballë, është ndjerë edhe në qytete si Pogradeci e Korça. Ndërsa një orë më vonë një tjetër tërmet me 2,5 ballë është ndjerë në Shkodër.

Rreth orës 09:00 të mëngjesit është regjistruar një tjetër tërmet me epiqendër në fshatin Ibë të Tiranës, 2,7 ballë.

Ndërsa i katërti është ndjerë rreth orës 13:00 sërish 2 km në jug të Prrenjasit dhe raportohet të ketë qënë më i fortë se të tjerët 3,6 ballë.