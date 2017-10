Letër e imagjinuar Jam një qytetarë i imagjinuar nga STRUGA!

I nderuari z. Zaev, karshi shumë obligimeve tuaja , ju ftojë të merni në konsideratë dhimbjen time, kuptohet për të mirën e përgjithshme. Më është pikuar HEMATOMË në kokë, ashtu si ti, frakturë në ballë e në hundë . Ka gjëra që shërohen më lehtë dhe më shpejtë, dhe gjëra që shërohen më ngadalë dhe për kohë të gjatë. Koha është faktorë për ta pritur sepse ajo ecën nuk e pret këndë. Por unë si duket duhet ta pres me dhimbje. Jo pë faktin se ka të ngjarë pas shumë viteve të mos mundem të ,,dëgjojë muzikë,, sepse qendrën e saj ma dëmtoi shteti. Por për faktin se kjo që më ndodhi mua dhe ti ,nesër e pasnesër mund ti ndodhë dikujt tjetër. Madje,jo për faktin e muzikës sepse unë edhe sikur të humbi këtë sens, këngët e bukura shqipe i kam në zemër, por kam drojë që të mos pësojë dikush tjetër HEMATOMË jo për të humbur ndjenjën e muzikës por për të humbur ndjenjën dhe nevojën për ta patur apo për ta rikoncipuar shtetin. I lutem Zotit të madhëruar, të më ndihmojë për shmangien e kësaj hematome, i lutem që shëndeti, lumturia dhe mirëqenia të përfshijë vatrat e mbarë njerëzimit në planetin tokë. Z. Zaev, mos haroni, nëse nuk do të mundem të këndojë, do të mundem të flasë dhe shkruaj për barazinë e popullit tim ! Me rrespekt, ( Jam një qytetarë i imagjinuar nga STRUGA) (q.aliu )