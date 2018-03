“Leva” drejt Madridit, ja te cili klub

Robert Lewandowski e ka shumë të qartë. Dhe ai e ka bërë të ditur vendimin e tij te Karl Heinz Rummenigge, drejtori i përgjithshëm i Bayern Munich. Polaku dëshiron të luajë te Real Madridi dhe ka vendosur të bëjë gjithçka të mundshme për ta përmbushur dëshirën e tij. Situata duket shumë e qartë edhe për drejtuesit e udhëheqësve të Bundesligës. Po aq shumë, sa kampionët gjermanë tashmë kanë filluar kërkimin për një zëvendësues të sulmuesit polak. Timo Werner është favorit, por Bayern Munich nuk përjashton as mundësinë e ardhjes së mundshme të Mauricio Pochettino, që mund të sjellë me vete Harry Kane, “9” e Tottenham, golashënuesi më i mirë botëror në vitin 2017. Qendërsulmuesi polak beson se koha e tij në “Allianz Arena” është afër përfundimit, ngaqë dëshira për të veshur fanellën e bardhë të Real Madridit predominon mbi gjithçka. Ai nuk ka dyshim në këtë aspekt, edhe pse e di vështirësinë e një operacioni të tillë, që nuk do të jetë i lehtë.

Lewandowski ka kërkuar që të jetë i sinqertë me drejtuesit e Bayern Munich, duke iu vënë në dukje paraprakisht një situatë që nuk është e lehtë për bavarezët. Më parë, këtë javë, nga Mynihu ka rrjedhur lajmi se Bayerni nuk është gati ta lërë të largohet polakun, duke kujtuar se kontrata e tij shkon deri më 30 qershor 2021. Mirëpo, drejtuesit e klubit bavarez e dinë se nuk mund ta mbajnë me zor qendërsulmuesin e tyre, ndaj kanë filluar kërkimin për një zëvendësues ideal. Klubi nga “Bernabeu” nuk do të ketë ndonjë problem me drejtuesit e bavarezëve, ndaj kanë kontaktuar me ta, duke mohuar çdo marrëveshje me agjentin e Leëandoëski (Pini Zahavi ka zëvendësuar polakun Cezary Kucharski). Në fakt, ndryshimi i përfaqësuesit (menaxherit) ka të vetmin qëllim, që numri 9 i Bayern Munich të largohet nga skuadra aktuale dhe t’i bashkohet Real Madridit.

Pra, Zahavi nuk është një menaxher për t’u përdorur. Ai mban marrëdhënie të shkëlqyera me klube të ndryshme dhe figura e tij në futboll është shumë e konsideruar si ndërmjetës i operacioneve të komplikuara. Marrëdhëniet ndërmjet Bayernit dhe Real Madridit janë përmirësuar, pasi përjetuan momente të tensionuara pas çerekfinales së Ligës së Kampionëve të fundit. Largimi i James drejt Mynihut shërbeu për të ndërtuar ura dhe hedhur themelet e një negocimi, që deri atëherë dukeshin të pamundura. Tani historia përsëritet dhe do të jenë udhëheqësit e Real Madridit, ata që duhet ta ndërmarrin hapin, kur dëshira e lojtarit duket e qartë për të kaluar në “Bernabeu”.