Lëvizja BESA: “Buxheti i shtetit nuk shkon në komunat shqiptare” (VIDEO)

Për shkollën fillore të Reçicës së Vogël foli mbrëmë edhe kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami. Gjatë tubimit të mbajtur si kandidat i Komunës së Tetovës para banorëve tha se qeverisja aktuale nuk arriti që me buxhetin e komunës t’ua ndërtoj këtë shkollë. Përveç, shkollës Kasami tha se në të gjitha komunat shqiptare ku do të marrin besimin e qytetarëve, që në mandatin e parë do të ndjehen ndryshimet, siç tha, për një jetë të re të shqiptarëve që e meritojnë të jenë të barabartë ashtu siç janë taksapagues në këtë shtet. Tubimin qëndror sonte Lëvizja Besa do ta mbajë në fshatin Bojanë, ku do të bëhet promovimi i kandidatit për kryetarë të komunës së Sarajit, Bashkim Bakiu.

“Shqiptarët e kuptuan se paratë nga buxheti i shtetit nuk arrijnë në komunat shqiptare dhe pushtetarët vrapuan për investitoret e huaj madje deri në Kinë për të përmbushur premtimimet, më konkretisht për rastine shkollës suaj do ta financojnë me ndonje donacion nga Kina. Dhe ju jeni dëshmitarë që nëse një projekt i tillë nuk mund të realizohet me buxhetin e komunës, shumë e largët është Kina që të mund të financohet ndërtimi i skollës fillore këtu në Reçicë të vogël”, u shpreh Bilall Kasami, Lëvizja Besa.