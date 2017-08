Lëvizja Besa: Ja amandamentet që i propozuam për të mirën e shqiptarëve, e që u refuzuan nga BDI-Aleanca-LSDM (Dokument)

Deputeti i BESËS, Fadil Zendeli, ka folur për rishikimin e buxhetit për vitin 2017, ku ka shprehur kritikat e Lëvizjes BESA ndaj këtij buxheti që pritet të votohet nga shumica parlamentare.

“BESA ofroi 63 amandamente me një vlerë të arsyeshme dhe simbolike ku përfshiheshin ndërtim e rinivim i rrugëve, intervenime infrastrukturore, ndërtim dhe renovim i spitaleve dhe shkollave, salla sportive, zgjidhja e problemit të mbeturinave, përkrahja e familjeve skamnore, etj. Ajo qe konstatojme nga ky ribalanc është se vazhdon avazi i vjetër i mosshpërndarjes së mjeteve në tërë territorin e Maqedonisë, ku vendbanimet shqiptare diskriminohen. Qeveria ka dëshmuar se jane ne sherbim te politikave ditore, e jo per nje zhvillim te gjithmbarshem dhe te mirefilltë. Ky buxhet nuk eshte as ne sherbim te zhvillimit ekonomik, si edhe buxhetet e kaluara. Edhe ky buxhet duket se do të shërbejë vetëm për politika ditore, e jo për mirëqenien e qytetarëve të Maqedonisë”, ka deklarauar deputeti i Levizjes BESA, Fadil Zendeli

Më poshtë Almakos ua sjell amandamentet e propozuara nga Lëvizja BESA, të cilët thonë se nuk u pranuan nga BDI – Aleanca – LSDM.