Lëvizja BESA me këtë kandidat po mendon të dal në mejdan në Tetovë

Levizja Besa po kalkulon ende se me cilin kandidat te garoje ne komunen e Tetoves. Ne loje jane disa emra, por siç meson INA nuk perjashtohet edhe kandidatura e Bilall Kasamit nese ne Struge del Ziadin Sela i Aleances per Shqiptaret.

BESA po kalkulon me kete opsion qe te arrijne bashkepunim me Aleancen, per perkrahje te ndersjellte ne Tetove dhe Struge.

Nga Levizja BESA deri tani nuk kane publikuar asnje kandidat ne menyre zyrtare, por promovimi i tyre duhet te behet pak dite para skadimit te afateve.