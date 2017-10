Lëvizja Besa ka mbajtur tubim në njërën prej komunave në rrethin e Tetovës edhe atë në Zhelinës ku në këtë komunë garon me juristin, Blerim Sejdiu.

Me gjithë këtë përkrahje në komunën e Zhelinës, Sejdiu pritet që të grumbullojë një numër të madh votash derisa do të bëhet pjesë e garës edhe në rrethin e dytë ku do të luftojë për kreun e komunës në rivalitet me Fatmir Izairin e BDI-së.