Lëvizja Besa një hap më afër qeverisë, këtë javë takim i ri Gashi-Zaev

Vazhdon afrimi i Lëvizjes Besa dhe kryeministrit Zoran Zaev. Burime partiake thonë për Gazetën Lajm se gjatë kësaj jave do të realizohet dhe një takim me kryeministrit Zoran Zaev dhe kryetarit të Lëvizjes Besa, Afrim Gashi. Këto burime tregojnë edhe ditët kur përafërsisht do të realizohet takimi.

“Takimi do të realizohet të mërkurën ose të enjten. Nëse konstatohet se ekziston hapësirë për kyçjen tonë në qeveri, atëherë do të formohen komisione partiake të cilat do t’i konkretizojnë gjërat”, ka thënë ekskluzivisht për Gazetën Lajm një burim partiak.