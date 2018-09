Lëvizja BESA sonte realizoi tubimin me qytetarët në Saraj – Saraji fuqishëm i tha ‘’PO’’ referendumit

Lëvizja BESA sonte qëndroi në Saraj, ku me sukses ka realizuar tubimin me qytetarët dhe aktivistët e saj. Kryetari i degës – Saraj, nga radhët e Lëvizjes BESA, Ibush Jusufi, para bashkëvendëse të tij tha: Çdo shqiptar është pro BE dhe NATO-s, ku ne besojmë thellësisht se me integrimin në BE dhe NATO, detyrimisht do të rregullohet edhe jetesa dhe mirëqenia e qytetarëve’’, përfundoi Ibush Jusufi. Pas fjalimit të kryetarit të degës, fjalë rasti kishte edhe Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes BESA, Skender Rexhepi – Zejdi, i cili para banorëve të Sarajit foli për rëndësinë e votës më 30 shtator, duke shtuar se: ‘’ Sot ne jemi para aktit për ta marr fatin tonë në duart tona, ne më 30 shtator me votën tonë e vendosim të ardhmen tonë, duke qenë të bindur se me votën tonë gjithë bashkërisht do t’i themi një PO të fuqishme familjes euro-atlantike’’, tha Zejdi. Deputeti i Lëvizjes BESA nga zona e Karshiakës, Rexhep Memedi, gjatë fjalimit të tij para banorëve të Sarajit, foli për vlerat dhe mirëqenien sociale që na sjellin aderimi në familjen euro-atlantike, duke thënë: ‘’ Shteti ynë por edhe ne shqiptarët në këtë vend, gjendemi para një momenti shumë të rëndësishëm historik. Sa i përket integrimit të vendit në BE dhe NATO, shqiptarët asnjëherë nuk kanë pasur aspak dilema për të ardhmen evropiane, si shtet por edhe si komb, por edhe ne si Lëvizje BESA, në programin tonë politik e kemi theksuar rëndësinë e integrimit të vendit në BE dhe NATO’’, tha deputeti Memedi. Deputeti Rexhep Memedi, më tej vazhdoi duke shtuar se: ‘’ Parimet si demokracia, liria dhe barazia janë shtyllat bazë të ndërtuar nën ombrellën e BE-së dhe NATO-s’’, përfundoi Memedi. I fundit para banorëve të Sarajit, fjalë rasti kishte edhe kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi, i cili foli për rëndësinë e momenteve historike mbi të cilat po kalon vendi ynë, duke shtuar se: ‘’ Dita e referendumit, është ditë e rëndësishme jo vetëm për të ardhmen tonë, por ditë e së ardhmes për familjet dhe fëmijët tanë, pra me PO në referendum, i themi po të ardhmes tonë’’, tha Gashi. ‘’ Dita e 30 shtatorit, është ditë e përgjegjësisë së madhe, ku ne gjithë së bashku, me miq, familjarë, dashamirë, të dalim të vendosur dhe të themi PO të ardhmes europiane. Ne, si Lëvizje BESA, jemi të përcaktuar kah NATO dhe BE, ku që nga momenti kur të bëhemi pjesë e NATO-s, kjo nënkupton që do të jemi përkrah vende perëndimore dhe SHBA-ve, pra do të jemi pjesë e familjes së madhe ku sundon zhvillimi ekonomik, sundimi i së drejtës dhe mirëqenia’’, përfundoi kryetari i Lëvizjes BESA, Afrim Gashi.

Lëvizja BESA tashmë një kohë të gjatë po vazhdon fushatën e saj për referendumin “DIL PËR MAQEDONINË EVROPIANE”.

