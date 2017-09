Libertas: Taravari “viktimë” e suetës së Selës?  

Kandidimi i ministrit aktual të shëndetësisë, Arben Taravari për kryetar të Gostivarit, që dje vetë e publikoi, ka shkaktuar habi të madhe në opinion dhe shumë komente në rrjetet sociale.

Sot, në deklaratat e tij për mediumet edhe Taravari pranoi se ai është surprizuar dhe i vjen keq që do ta lëshojë funksionin e ministrit, por se pasi që partia e tij nuk ka arritur marrëveshje për koalicion me parti tjera shqiptare, ai do të jetë kandidat për Gostivarin.

Burime partiake sqarojnë se Taravari po e flet të vërtetën vetëm në pjesën se edhe ai është i surprizuar dhe se dëshiron të mbetet në postin udhëheqës në shëndetësi. Burime të Libertasit thonë se liderit Zijadin Sela ka filluar t’i pengojë prezenca e përditsshme e Taravarit në mediume si ministër i shëndetësisë. Sela është ndier se ka rënë nën hijen e Taravarit, jo vetëm në opinion, por edhe në parti.

Negociatat e pasuksesshme për kandidat të përbashkët me Besën, thotë burimi ynë, i kanë shërbyer Selës që heshtazi të “qërojë hesape” me Taravarin, respektivisht të ja marrë forcën që e fitoi si ministër.

Detyra partiake që të garojë për kryetar të Gostivarit mund të jetë truk i liderit Sela që ta largojë konkurrencën eventuale nga Taravari në parti.

Në deklaratat e sotme, Taravari nuk fsheh se nëse nuk zgjedhjet kryetar komune, që është më se e besueshme, do të tërhiqet nga politika dhe nga partia dhe se do t’i përkushtohet profesionit të mjekut.