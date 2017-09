Librat e muzikës përjashtojnë kulturën shqiptare

Librat e muzikës të përkthyera në shqip janë të komplikuara, të shëmtuara dhe të degraduara, ngit zërin edhe një herë Lidhja e Pedagogëve Shqiptarë të Artit Muzikor.

Nga kjo organizatë i apelojnë Qeverisë që sa më parë të nisë procedurën për botimin e librave të ri.

Sipas kryetarit, Adem Ymeri është turp që tekstet janë kryekëput me autorë dhe vepra maqedonase, pa asnjë shqiptar, ndërsa edhe këngët e përkthyera në shqip nuk u përshtaten notave në pentagram. Ymeri thotë se prej vitesh nxënësve shqiptarë u imponohet të mësojnë këngë të përkthyera nga gjuha maqedonase, si dhe për kompozitorë dhe interpretues të huaj por jo edhe shqiptarë.

Të gjithë e dimë se ato libra që janë të përkthyera janë shkruajtur enkas për palën tjetër, për palën maqedonase që është shumë normale dhe për to, ato libra vlejnë. Teknikisht se sa vlejnë ato, ka komisione të cilat profesionalisht do t’i vlerësojnë, ose notojnë. Kurse te ne veçanërisht kur janë në pyetje këndimi, këngët, ska qenë asnjë këngë shqiptare përveç një kënge popullore që e kanë vendosur formalisht. Kështu që nuk ekziston as metrika, as ritmika, nuk ekziston as përputhje në ritëm dhe këngë- tha Adem Ymeri, Lidhja e Pedagogëve Shqiptarë të Artit Muzikor.