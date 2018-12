Presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, u kërkoi krerëve të BE-së të diskutojnë situatën lidhur me Brexit, buxhetin dhe krizën në Detin Azov, gjatë takimit të 13 dhe 14 dhjetorit në Bruksel.

“Duke pasur parasysh seriozitetin e situatës në Britaninë e Madhe, ne synojmë të dëgjojmë kryeministren Theresa May, dhe pastaj të miratojmë disa përfundime në formatin e BE 27. Me kalimin e kohës, ne do të shqyrtojmë dhe do të përgatitemi për një skenar të caktuar nëse nuk ka marrëveshje”, ka thënë Tusk.

Presidenti i Këshillit Evropian thotë se në ditën e parë të samitit, të enjten më 13 dhjetor, do të diskutohet buxheti i BE-së për periudhën 2021-2027, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje deri në vjeshtë të vitit të ardhshëm.

Kryeministrja Theresa May duhet t’i japë liderëve të BE-së një mundësi për të diskutuar zhvillimin e situatës me rastin e Brexit, ndërsa debati gjatë mbrëmjes do t’i kushtohet politikës së jashtme duke përfshirë eskalimin në Detin Azov, aplikimin e Marrëveshjes së Minskut dhe vazhdimin e tubimeve të BE-së kundër Rusisë për shkak të konfliktit në Ukrainë.

Dita e dytë e samitit do t’i kushtohet bisedimeve mbi një treg të vetëm të BE-së, ndryshimeve klimatike, migrimit dhe keqinformimit, si dhe Samitin e Euro, ku marrin pjesë udhëheqësit e vendeve të BE që përdorin monedhën euro, presidenti i Bankës Qendrore Evropiane dhe presidenti i Eurogrupit.