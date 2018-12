Mevludin Imeri

Shkup, 20 dhjetor – Miratimi i Ligjit për Amnisti ka shkaktuar pakënaqësi dhe reagime të shumta në opinion. Analistë, juristë, profesorë e gazetarë thoni se miratimi vlerësojnë se sjellja e Ligjit për aministimin e personave që shkaktuan dhe u përfshinë në ngjarjet e dhunshme të Kuvendit, vetëm me marrëveshje mes partive, rrezikon sundimin e së drejtës.

Opinionisti Qenan Aliu, dyshon se teksti i ligji le hapësirë për keqpërdorimin e tij gjatë zbatimit.

“Sipas dispozitës ligjore, ajo çka është indikative ka të bëjë me faktin se nëse trupi gjyqësor eventualisht nuk merr parasysh provat për hartuesit dhe organizatorët e ngjarjes së 27 prillit mund të ndodh që ata apo dikush nga ata të mbeten pa u ndëshkuar. Ndërsa ligji ka notuar saktësisht përgjegjësinë e dhunuesve që janë të kapur me presh në dorë”, ka shkruar Aliu në rrjetin social facebook.

Sipas tij, s’ ka dilema se ky ligj u miratua gjoja në emër të “pajtimit” dhe synimit të vendit për në NATO dhe BE.

“E për këtë gjithsesi qëllimi ishte sigurimi i votave të deputetëve të cilët i hapën dyert për të hyrë turma brenda në hapësirat e kuvendit. Por, a do të përgjigjet për keqpërdorim të autorizimeve zyrtare ai që nuk ka dhënë urdhër të lëshohen grilat speciale në dyert e hyrjes po ashtu mbetet të shihet”, shkruan Aliu.

Deputetët e partive që votuan të martën ligjin për Amnisti, miratimin e tij e kanë prezantuar si një hap drejt pajtimit kombëtar. Por, shumë opinionit janë shprehur kundër mënyrës së tillë të pajtimit.

Njohësi i rrethanave politike, Todor Pendarov i ka thënë gazetës Lajm se ligji që u miratua të martën është edhe një dëshmi se në Maqedoni shumë pak funksionon shteti i së drejtës dhe më tepër kanë rëndësi marrëveshjet mes partive.

“Elitat politike kur merren vesh për gjëra të caktuara, i realizojnë ato edhe me ligje të këtilla, pavarësisht se të njëjtat marrëveshje janë vetëm në interes të tyre dhe jo në interes të qytetarëve dhe shoqërisë. Edhe rastet e Hagës janë falur në këtë mënyrë. Përndryshe, mendoj se Ivanovi këtë radhë do ta nënshkruaj ligjin sepse për të njëjtin kanë votuar edhe deputetët e VMRO-DPMNE-së. Por, kur flasin për Ivanovin i cili sipas meje prej kohësh e ka humbur legjitimitetin, gjithçka është e mundur” ka thënë për Lajm, Pendarov.

Shpëtim Pollozhani, ish i burgosur dhe i përndjekur politik thotë se ligji për amnisti është dështimi i turpshëm i atyre shqiptarëve që e nënshkruajnë çdo ligj paçavure.

“Ligji për të amnistuar vrasës potencial, është një derë e hapur për ti amnistuar të gjithë vrasësit e 27 prillit 2018. Sot një vjet do të jenë harruar kriminelët e asaj dite të zezë. Zaevi do të na krijojë shumë probleme të rinj, që, si gjithnjë, derisa ne do të merremi me problemet e rinj, do të harrohen ato të vjetrit. Ligji i amnistisë pa një verdikt është një ligj “alla Horhe Ivanov”, mirëpo, turpi për rezilin s’është asgjë”, ka deklaruar për Gazetën Lajm, Pollozhani.

Në formë ironike Pollozhani thotë se Zaevit punët i shkojnë si luga ne tëlyen.

Ndërkohë, bëhet e ditur se Ligji për Amnisti do të zyrtarizohet ditën e enjte duke u publikuar Gazetën Zyrtare.

Menjëherë pas miratimit të ligjit për amnisti ka reaguar ashpër kreu i Aleancës për Shqiptarët Zijadin Sela, i cili ishte deputeti që më së shumti pësoi nga ngjarjet e dhunshme të 27 Prillit në Kuvendit.

“Më vranë për të dytën herë!” ka shkruar Sela. “Më 27 prill, kishte përpjekje për vrasje ndaj meje dhe ata më vranë, por unë shpëtova. Sot, më vranë për të dytën herë, tha kryetari i Aleancës së Shqiptarët, Ziadin Sela. Sipas tij është e turpshme që kriminelët do të lirohen, ndërsa ai që e shpëtoi atë në Kuvend, është në burg. Deputeti thotë se rruga drejt BE-së dhe NATO-s “nuk çon përmes lirimit të atyre që hapën dyert për të hyrë kriminelët”.

Ndërkohë, Komsioni Evropian e ka përshëndetur miratimin e Ligjit për Amnisti për ngjarjet në Kuvendin e Maqedonisë më 27 prill vitin e kaluar. Nga Komisioni Evropian thonë se Ligji për Amnisti është hap i rëndësishëm kah pajtimi dhe kapërcimi i polarizimit.

“Vendimi i Kuvendit që ta miratojë Ligjin për Amnisti me shumicë të madhe është një hap i rëndësishëm kah pajtimi i shoqërisë dhe për tejkalimin e ndarjes së dhimbshme. Ky proces është kyç për ndërtimin e një konsensusi nacional për çështjet strategjike në interes të vendit. BE pret që ligji i miratuar të mos përzihet në pavarësinë e gjyqësorit, i cili duhet të vendosë në mënyrë të pavarur se kush është përfshirë në organizimin dhe kryerjen e dhunës, si dhe se kush nuk i ka plotësuar detyrimet zyrtare personale më 27 prill të vitit 2017. Thuhet në deklaratën me shkrim të zëdhënëses së Komisionit Evropian, Maja Kocijançiq”