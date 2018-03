Ligji për gjuhët, mes ultimatumeve dhe rrezikut për rrëzimin e Qeverisë

Partitë politike ende pa një marrëveshje konkrete për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, me

të cilin avancohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni.

Shkas për këtë janë 35 mijë amendamentet e VMRO DPMN-së opozitare që u parashtruan pas

refuzimit të presidentit të shtetit, Gjorge Ivanov, për të dekretuar ligjin duke kërkuar ndryshimin e

disa pjesëve të tij me pretendimin se forma që kishte kaluar në Kuvend, është në kundërshtim me

Kushtetutën apo se i njëjti e bën shtetin dygjuhësor.

Kreu i Kuvendit, Talat Xhaferi, që vjen nga Bashkimi Demokratik për Integrim, të enjten e vendosi për

miratimin e ligjit për votim, me synimin për të anashkaluar amendamentet e opozitës, ndërsa pas

dështimit të seancës, ai u ka dhënë një javë afat partive që të arrijnë marrëveshje për miratimin e

ligjit. Ai nuk ka komentuar me tepër, por ka thënë se do ta zbatojë Kushtetutën.

“Kryetari ka para vetes Rregulloren dhe Kushtetutën, në të cilën janë të sanksionuara kompetencat

dhe procedura të caktuara”, ka deklaruar Xhaferi, duke fajësuar disa deputetë të LSDM-së, të cilët,

sipas tij, ngurrojnë ta votojnë ligjin.

Por, LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev, që mbështet ligjin, refuzoi të merrte pjesë në seancë me

arsyetimin se megjithatë ligji nuk mund të kalojë në atë formë, porse duhet të ketë një marrëveshje

me VMRO-në.

Kjo ishte njëherësh edhe përplasja e parë e partnerëve të koalicionit që në rast të përshkallëzimit të

mospajtimeve, mund të çojë edhe në lëkundjen e Qeverisë.

Ndërkohë, nga VMRO-ja kanë hedhur poshtë ultimatumin, ndërsa kanë përsëritur qëndrimin

kundërshtues për ligjin e gjuhëve.

“Ultimatume nuk komentoj dhe nuk është nivel i imi të komentoj qëndrime të tilla. Qëndrimi ynë

është i qartë dhe jep mundësi për dalje nga kjo situatë”, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-së,

Hristijan Mickoski.

Ai ka kërkuar tërheqjen e ligjit dhe miratimin e një zgjidhjeje të re, e cila, siç ka thënë, do të jetë në

përputhje me Kushtetutën. Pavarësisht qëndrimeve të tilla, njohësit e çështjeve politike besojnë se

zgjidhje mund të ketë.

“Megjithatë, unë mendoj se në fund partitë politike do të merren vesh që këtë ligj ta miratojnë si një

projekt politik, ashtu siç është propozuar nga kryeparlamentari Xhaferi, që sërish të votohet i gjithë

teksti dhe sërish të dërgohet për dekretim te presidenti Ivanov”.

“Mendoj se kështu duket marrëveshja politike, edhe pse në Maqedoni gjithçka është e mundur dhe në

fund të prishet gjithçka, edhe pse momentalisht duket në horizont një marrëveshje që besoj se mund

të arrihet në afatin prej një javësh që dha kreu i Kuvendit”, thotë analisti Petar Arsovski.

Ismet Ramadani, njohës i çështjeve politike dhe ish-deputet në disa përbërje parlamentare, beson se

ligji për gjuhët, me gjithë kundërshtimet e VMRO DPMNE-së, do të miratohet. Dhe, në këtë rast ai

kujton se opozita duhet të ketë kujdes në sjelljen e saj apo të ndryshojë qëndrimin kur bëhet fjalë

për të drejtat e shqiptarëve pasi mund të vijë në situatë që asnjëherë të mos mund të gjejë partner

te partitë shqiptare për formimin e ndonjë Qeverie të re nga ana e saj.

Dëshmi për këtë, sipas tij, janë zgjedhjet e fundit ku fitoi VMRO-ja, por nuk arriti të formojë Qeverinë

pikërisht për shkak të politikave të saj antishqiptare.

“Është një moment pak i vështirë pasi VMRO-ja edhe më tutje po mban qëndrim negative, por

mendoj se nuk duhet edhe shumë që VMRO DPMNE-në ta faktorizojnë në këtë rast pasi ata vetë

duhet t’i shohin punët se çfarë mund t’i ndodhë si parti politike nëse edhe kësaj radhe mbajnë

qëndrim antishqiptar, respektivisht kundër ligjit për avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe”.

“Nëse vazhdojnë kështu ata do të kenë problem me partitë shqiptare pasi asnjëherë nuk do të kenë

mundësi të kthehen dhe të qeverisin në Maqedoni, sepse qeverisja në Maqedoni pa shqiptarët do të

jetë e pakuptimtë dhe e pamundur”, thotë Ramadani, duke shtuar se miratimi i këtij ligji është me

rëndësi pasi hap rrugën miratimit edhe të ligjeve tjera reformuese, e që kanë rëndësi të madhe në

procesin e integrimit euroatlantik të vendit./rel/