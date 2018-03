Ligji për gjuhët, takim i ri Zaev-Mickovski?

Nëse kjo ndodh, do të ishte përpjekja e dytë e liderit të Social-demokratëve për të bindur kreun e opozitës maqedonase të tërheqë mbi 35 mijë amendamentet kundër Ligjit të gjuhës.

Vetë Zaevi sot nuk deshi të komentojë asgjë para kamerës, as nëse është e vërtetë se do ketë takim të radhës me Mickovskin, e as nëse e ka në kontroll grupin e tij parlamentar pas zërave se leximi i tretë i Ligjit për përdorimin e gjuhëve dështoi për shkak të rezervave brenda deputetëve socialdemokratë për të votuar të njëjtin.

Ai u përgjigj vetëm në pyetjen nëse mosmiratimi i ligjit mund të sjellë krizë në koalicionin qeverisës, zëra këto që i hodhi poshtë në mënyrë kategorike. Ligji për shqipen ishte edhe njëri ndër parakushtet e subjekteve shqiptare për formimin e Qeverisë.

Ai mori votat e shumicës parlamentare më 11 janar, por nuk u dekretua një javë më pas nga presidenti Ivanov, i cili ia kthehu sërish Kuvendit me arsyetimin se ligji është në kundërshtim me Kushtetutën.