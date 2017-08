Ligji për gjuhët tregoi budallakinë e kësaj qeverie

“Në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik”.

Pa u futur në pikat tjera, vetëm kjo mjafton me i refuzuar zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe sistemin aktual politik të Maqedonisë.

Nuk ka forcë, fuqi që mund ta pengojë të drejtën e sovranitetit të qytetarëve të Maqedonisë, të imponojë tërësinë e vetë që nuk e ka historikisht, arkeologjikisht, materialisht dhe shpirtërisht dhe të bastardhojë mbiemrin tim në Britani prej Lamallari në Ljamalari!

Pengesa vjen nga partitë me germa latine të katundarëve që duan privilegje dhe nga askush tjetër!

Pra, Federalizimi mbetet opcioni i Vetëm për qytetarët e Maqedonisë.

Kjo është budallakia ma e madhe e kësaj qeverie, që tregon se nuk e ka kuptuar misionin e saj për ta zgjidhur këtë problem, që më shumë do të ishte në favor të tyre se sa të shqiptarëve.

Neve s’ka forcë që mundet kush me na ndalë apo me na përcaktuar ligje në caktimin e Zotit në tokë!/ Tim Shkupi