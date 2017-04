Liqeni afër Koçanit pasurohet me peshq

Anëtarë të shoqatës “Peshku i Koçanit” sot realizuan aksionin e lëshimit të peshqive në ujrat e liqenit Gradçe afër kopanit. Në ujrat e këtij liqeni anëtarët e kësan shoqata para një muaji lëshuan 50 kilogram peshqi.

“Lëshimin e peshqive e realizojmë me ndihmë të Komunës së Kopanit dhe disa kompanive private. Këtë vit planifikojmë që edhe një herë të lëshojmë peshqi, me çka do të pasurohet liqeni Gradçe”, deklaroi Dimitar Dimitrov, kryetari i shoqatës.

Sipas tij, planifikohet që fondi i peshqive në liqenin Gradçe në vjeshtë të pasurohet edhe me disa lloje tjera të peshqive.