Lista/ “Ja 15 kriminelët me të cilët erdhi në pushtet Edi Rama”

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha përmes një video ka denoncuar emër për emër personat me të cilët Rama erdhi në pushtet dhe që kanë patur probleme me drejtësinë.

Mes emrave që gjenden më poshtë janë dhe dy nga LSI­-ja. Me anë të statusit të tij në “facebook” Basha shkruan: “Edi Rama erdhi në pushtet së bashku me krimin dhe po kërkon ta mbajë pushtetin së bashku me krimin”./opinion.al

1.Arben Ndoka Deputet i dorëhequr

2.Armando Prenga deputet i dorëhequr

3.Mark Frroku Deputet i dorëhequr, në gjykim

4.Elvis Rroshi Kryetar bashkie i shkarkuar

5.Artur Bushi Kryetar Bashkie i Krujës

6.Tërmet Peçi Kryetar Bashkie i Tepelenës

7.Artur Bardhi Kryetar Bashkie i Kurbinit

8.Fredi Kokoneshi Kryetar Bashkie i Divjakës

9.Gledion Rahovica deputet i LSI-së

10.Shkëlqim Selami deputet i shkarkuar i LSI

11.Martin Cubi kryetar i PS Shkodër për fshatin

12.Gentjan Daja kryetar i PS, Kavajë

13.Klement Balili Drejtori i Transporteve Sarande (i shkarkuar)

14.Abedin Uruci Kryetar i qarkut Kukës

15.Klement Ndoni Kryetar i Bashkisë Këlcyrë