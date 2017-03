Lista serbe voton demarkacionin, por jo Ushtrinë!

KADRI GËRVALLA

Lista serbe, shkon dhe vjen në Qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës, si në shtepi të babës.Sa herë që ka donjë ligj, në interes të Kosovës dhe kur atyre nuk ju pershtatet, nuk e votojn fare. Ka muaj që janë larguar nga institucinet e Kosovës. Kan bër pushim në Beograd. Tash i kan mbushur bateriat dhe jan kthyer, për t’i quar mjegull në mesin e deputetëve shqiptar, në Kuvendin e Kosovës.Kështu është kur i kan 10 vendet e rezervuara dhe vota e tyre ka ndikim te mazhoranca.

-Diaspora me vite ka kerkuar që të ketë 5 vende, në Kuvendin e Kosovës, por askush nuk ka marr guximin dhe të thot po. Nese kjo nuk arrihet me reformë zdhedhore le të kemi edhe ne 5 vende te rezervuara per diaspren.

-Një është e qartë se, Lista serbe mund ta votojë demarkacionin, por Ushtrinë e Kosovës jo.