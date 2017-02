Lladrovci reagon për videon me sharje (Video)

Kryetari i Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka reaguar pas publikimit të një videoje, e cila e ka paraqitur atë duke sharë.

Ai ka thënë se bëhet fjalë për një video montazh, që, sipas tij, është bërë me tendencë që të sulmojë personalitetin e tij, raporton Gazeta Express.

“E konsideroj tendencioze dhe te qellimte lansimin e nje videoje, e cila atakon direkt personalitetin tim, punen dhe gjithe ate qe une perfaqesoj”, ka shkruar Lladrovci në llogarinë e tij në Facebook.

“Ne nje pyetje te gazetarit, ne sheshin e Prishtines, se çka mendoj une per demarkacionin, jam pergjigjur, duke i thene: “Ah, ç’ja ke fute kot! Si pyetet, ne mes te Prishtines, nje kryetar komune, se çka mendon per demarkacionin?!”

Kjo kunderpyetje retorike, ka qene krejt pergjegjja ime, ne kete pyetje”, ka thënë Lladrovci.

“Nderkaq, gazetari, te cilin as tani s’e njoh dhe nuk e di se kush ishte, duket qe me qellim e ka montuar dhe keqinterpretuar pergjegjjen time, duke qene krejtesisht tendencioz”, ka shkruar kreu i Drenasit.

“Per ta sqaruar edhe me mire krejt kete, do te ishte mire qe gazetari ta publikoje te tere videon, dhe jo ashtu te montuar dhe me shkeputje”, ka thënë Lladrovci.

Ai e ka lutur gazetarin që ta publikoje videon komplet, ku, siç ka thënë ai, shihet qartë edhe gjestikulimi i tij, lëvizja e duarve dhe dëgjohet krejt ajo që ka thënë ai.

“Konsideroj se keto montime, me qellim terheqjeje te klikueshmerise dhe te shikueshmerise, qe po behen perdite e me shume neper portale dhe media te caktuara, me qellime komerciale, po kuptohen qarte edhe nga opinioni dhe secili prej nesh”, ka shkruar Lladrovci.

“Pra, mos montoni! Punoni! Por, punoni drejt dhe fer!”, ka porositur numri një i Drenasit.