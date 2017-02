Llatas atakon nënkryetarët e BDI-së, çka paralajmëron ?!

“Dhe tani ata në parti kanë njerëz të tyre që janë të varur nga ta. Ahmeti nuk mund ti eliminojë për 20- 30 ditë këto ndikime, i duhet kohë. Dhe po të bëjë koalicionim me VMRO, nuk mund ta bëj shpejt, ai nuk ka zgjidhur me grupin që është kundër tij, që është i fuqishëm. Nga ana tjetër i lëshon këtë treshe, që kanë fletëanëtarësi rezerve në LSDM, pra Teuta Arifi, Izet Mexhiti dhe Nevzat Bejta, që të negociojnë me LSDM”, theksoi Llatas. Ai parashtroi pyetje se nënkryetarja e LSDM Sheqerinska a i ka dorëzuar kopjet e bisedave telefonike që i kanë për Ali Ahmetin, si ato private, politike dhe intime, për Musa Xhaferrin dhe të tjera që me vullnet të mirë ti dorëzohen kësaj partie. “LSDM po i mban për gushe, për shkak se i kanë bisedat e tyre telefonike, bisedat private personale, e kanë Prokurorinë Speciale e cila mund ta ndjekë Ahmetin për Maxhar Telekomin,..” theksoi Llatas. Sipas tij, LSDM nuk mund të zgjidh dygjuhësinë, për shkak se ajo varet nga votat e VMRO-DPMNE.