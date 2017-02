Llatas: Nëse sipas logjikës së Zaevit, LSDM-ja ka 620,000 vota, atëherë Gruevski ka 700,000 vota

Nëse BDI bën koalicion me LSDM-në, VMRO-DPMNE-së do t’i jep “kartë të bardhë”, që është partia e vetme maqedonase e cila duhet t’i mbrojë interesat e një milionë e kusur maqedonasve, kështu është shprehur gazetari Dragan Pavlloviq-Llatas në emisionin “Nga këndi ynë’ të RTVM-së”. Sipas tij nuk ka dy fitimtarë në bllokun shqiptar dhe maqedonas, por fitues është vetëm VMRO-DPMNE-ja. Ai më tej shtoi se VMRO-DPMNE ende nuk i ka mbaruar bisedimet me BDI-në.

“Por kjo është nga sfera e fjalëve joserioze, në atë sferë që vetëm të thuhet diçka në televizion. Ai pohon gjithçka, por nuk besoj se njerëzit të besojnë këto deklarata të tij, se ai ka fituar 620,000 në vend të 420,000 votave që ka fituar. 420 mijë janë për të dhe aq vota janë që ai ka fituar, asgjë më shumë.Së pari shumë pak njerëz besojnë Zaevin”, tha Llatas.